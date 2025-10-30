Церковь запрещает? Могут ли украинцы праздновать Хэллоуин, ответил искусственный интеллект

Символ праздника — фонарь с тыквой в виде человеческой головы фонарь Джека

Каждый год в ночь с 31 октября на 1 ноября в мире празднуют Хэллоуин, его еще называют День всех святых. В Украине этот праздник в последние десятилетия становится все более популярным, но у многих возникает вопрос: нормально ли его праздновать украинцам.

"Телеграф" решил выяснить это и обратился к искусственному интеллекту. Отметим, что ответ давал ChatGPT и Gemini.

Нормально ли в Украине праздновать Хэллоуин

В общем, Хэллоуин считается развлекательным и творческим праздником в Украине. Он для большинства повод нарядиться, создать хороший образ, а не почтить умерших. Однако Хэллоуин в большинстве своем не противоречит убеждениям украинцев.

Здесь следует помнить, что в Украине День всех святых – культурная адаптация и не религиозный праздник. Оно в основном ассоциируется с костюмированными вечеринками, разными тематическими мероприятиями и сладостями. Достаточно сильно напоминает культуру в США, но не столь яркую. Хотя даже в Штатах Хэллоуин празднуют не как день чествования мертвых, а еще один повод украсить дом, магазины и надеть интересный образ.

Украина и другие славянские государства приняли немало праздников, ставших повседневностью — День святого Валентина, Черная пятница и т.д. Эти праздники пришли на территорию нашего государства не так давно, но стали нормой, как и Хэллоуин.

Считается, что в Украине все же аналог Хэллоуину — Велесова ночь. Хотя и она не древняя традиция, а вымышленный неоязычниками праздник, популяризированный как противоположность Дню всех святых.

К слову, церковь не запрещает праздновать Хэллоуин, но призывает быть осмотрительными. Ведь не приветствует наряжание в образы демонов, сатаны или нечистой силы.

Праздновать Хэллоуин или нет

В первую очередь, это выбор каждого человека, который должен основываться на его собственных убеждениях. Хэллоуин можно воспринимать как развлекательный праздник, повод посетить вечеринку или пойти на тематическое мероприятие. Но если все же религиозные убеждения не позволяют вам поддаться этим новым веяниям, это тоже нормально.

Подытоживая, оба ИИ сошлись на том, что украинцам праздновал Хэллоуин вполне нормально. Особенно если это еще один повод провести время с друзьями и получить положительные эмоции.

