"Ми Геловін не святкуємо — ми в ньому живемо": дотепні життєві меми про свято в Україні

У всьому світі Геловін святкують із гарбузами, кажанами та костюмами привидів, а от українці — як завжди, по-особливому

Наближається Геловін — наймістичніший вечір року, коли світ перетворюється на казку, хай і трохи страшну. Кафе та магазини змагаються у "найстрашнішому" декорі, а українці шукають, де можна купити новинку "жуколад" — шоколад зі справжньою личинкою зоофобуса, яка розриває усі тренди.

"Телеграф" надихнувся містичною атмосферою та створив кілька смішних картинок про Геловін, що наближається. Українці особливі в усьому — коли десь на Вашингтонщині люди вирізають "ліхтар Джека" з гарбуза, у нас бабуся вже пече гарбузову кашу — бо "не переводь добро". Проте ми намагаємося не відставати та вирізаємо страшні мордочки з гарбуза, хай навіть вони й не завжди відповідають нашим очікуванням, так само як і костюми на Геловін.

Костюми на Геловін - очікування та реальність

Як вирізатиліхтар Джека: очікування - реальність

Найкращий костюм на Геловін

Костюм на Геловін у дитинстві та дорослому віці

До Геловіна залишилося не так багато часу

І якщо іноземці навмисно вимикають світло, щоб додати атмосфері містичності, українці навіть у темряві, яку влаштували нам злі сусіди, не втрачають здатності жартувати та сміятися. Бо гумор допомагає пережити важкі часи.

От такий він — український Геловін: менше страху, а більше сміху! Навіть меми у нас по-домашньому теплі та затишні. Окрім останнього.

Кращій подарунок для українців на Геловін був би таким

