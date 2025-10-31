Прикольні листівки та картинки, щоб привітати близьких із Геловіном

У цей день, 31 жовтня, у світі відзначається Геловін

Щороку у світі та в Україні 31 жовтня відзначається незвичайне свято Геловін. До цієї події люди влаштовують "страшні" костюмовані вечірки, фотосесії та флешмоби з костюмами та гримом у соцмережах. А також вітають один одного особисто та в соцмережах.

"Телеграф" підготував яскраві та прикольні картинки, а також привітання своїми словами, щоб ви могли відправити близьких, друзям чи колегам у соцмережах та месенджерах.

Листівки та привітання з Геловіном 2025

З Геловіном! Нехай ніч буде сповнена моторошних веселощів, а твій костюм стане зіркою вечірки! Збирай побільше солодощів!

***

Щасливого Геловіна! Бажаю тобі містичної атмосфери, дружніх посиденьок і купи смачних цукерок! Нехай страх буде лише ігровим!

Геловін вже тут! Одягай найкрутіший костюм і лякай всіх своїми веселощами! Нехай ніч буде чарівною та повною сміху!

***

Вітаю з Геловіном! Нехай гарбузи світять яскраво, а привиди будуть лише добрими. Веселись від душі!

З Геловіном, друже! Бажаю зустріти парочку доброзичливих привидів та набрати повний кошик солодощів! Нехай ніч буде незабутньою!

***

Зі святом Геловіна! Нехай твоя вечірка буде найстрашнішою, а костюм — найоригінальнішим! Посмішок та частування!

Геловін кличе! Бажаю тобі містичного настрою, крутих костюмів та море веселощів! Нехай ніч буде сповнена сюрпризів!

***

Щасливого Геловіна! Нехай гарбузовий ліхтар висвітлює твій шлях, а ніч приносить лише радість та сміх! Святкуй на повну!

З Геловіном тебе! Бажаю лякати всіх своїм креативним костюмом та насолоджуватися цієї чарівної ночі! Нехай буде солодко та весело!

***

Вітаю з Геловіном! Нехай ця ніч буде сповнена загадок, сміху та смачних частувань! Танцюй з відьмами та веселись!

