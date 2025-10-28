"Газу не вистачить": ексміністр енергетики зробив тривожний прогноз щодо опалення, але назвав вихід
Уряд закликають знизити температурні норми у квартирах через дефіцит газу
Україні може не вистачити газу для проходження опалювального сезону. Щоб цього уникнути, вже зараз потрібно економити і знижувати температурні стандарти в квартирах.
Що потрібно знати:
- Україні може не вистачити газу на опалювальний сезон 2025-2026
- Потрібно змінювати нормативи подачі теплоносія
- +25 у квартирах цього року не вийде
Таку думку в інтерв’ю "Телеграфу" висловив колишній міністр енергетики Юрій Бойко. Повну версію розмови з ним можна прочитати у нашому матеріалі, перейшовши за посиланням.
На його думку, цієї зими в Україні може виникнути дефіцит газу для проходження опалювального сезону.
Банально з необхідністю щось палити, для того, щоб тепло з'являлося. Абсолютно очевидно, що для цього буде недостатньо газу.
На його думку, уряду України в такому разі варто було б переглянути нормативи подачі теплоносія і знизити їх на кілька градусів, наблизивши до європейських.
В Західній Європі, навіть в скандинавських країнах, 18 градусів в оселях вважається хороша температура. В деяких країнах показники ще нижчі. Я не закликаю робити копіпаст, але однозначно, що з метою подовження тривалості надання послуг з теплопостачання, треба ощадливіше використовувати газ. А для цього, мабуть, варто понизити наші стандарти, цей певною мірою радянський рудимент. Я розумію, що всі звикли мати +25 квартирі й відкриті вікна, але так цього року точно не вийде!
