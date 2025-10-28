"Газу не вистачить": ексміністр енергетики зробив тривожний прогноз щодо опалення, але назвав вихід

Уряд закликають знизити температурні норми у квартирах через дефіцит газу

Україні може не вистачити газу для проходження опалювального сезону. Щоб цього уникнути, вже зараз потрібно економити і знижувати температурні стандарти в квартирах.

Що потрібно знати:

Україні може не вистачити газу на опалювальний сезон 2025-2026

Потрібно змінювати нормативи подачі теплоносія

+25 у квартирах цього року не вийде

Таку думку в інтерв’ю "Телеграфу" висловив колишній міністр енергетики Юрій Бойко. Повну версію розмови з ним можна прочитати у нашому матеріалі, перейшовши за посиланням.

На його думку, цієї зими в Україні може виникнути дефіцит газу для проходження опалювального сезону.

Банально з необхідністю щось палити, для того, щоб тепло з'являлося. Абсолютно очевидно, що для цього буде недостатньо газу. вважає Бойка

На його думку, уряду України в такому разі варто було б переглянути нормативи подачі теплоносія і знизити їх на кілька градусів, наблизивши до європейських.

В Західній Європі, навіть в скандинавських країнах, 18 градусів в оселях вважається хороша температура. В деяких країнах показники ще нижчі. Я не закликаю робити копіпаст, але однозначно, що з метою подовження тривалості надання послуг з теплопостачання, треба ощадливіше використовувати газ. А для цього, мабуть, варто понизити наші стандарти, цей певною мірою радянський рудимент. Я розумію, що всі звикли мати +25 квартирі й відкриті вікна, але так цього року точно не вийде! сказав співрозмовник

