Затримка опалювального сезону має ризики для енергетики: як це вплине на відключення світла

Відтермінування запуску опалення створює ще більші дефіцити

Коли теплоносій тривалий час не подається населенню, люди починають використовувати альтернативні джерела опалення. А це також спричиняє дефіцити.

Якщо в опалювальний період в Україні буде недостатньо обсягів газу, це відобразиться на роботі теплової генерації, що виробляє електроенергію та тепло. Про це в бліц-інтерв'ю "Телеграфу" розповіла Заслужений енергетик України, ексміністр енергетики Ольга Буславець.

Що треба знати

Брак газу може паралізувати роботу теплових станцій

Через відсутність опалення люди збільшують споживання електрики

Буславець радить першочергово запускати тепло у регіонах із найбільшими дефіцитами

При тривалому відтермінуванні запуску центрального опалення, люди використовують кондиціонери та інші електроприлади, збільшуючи споживання електроенергії, таким чином створюючи ще більші дефіцити.

"Я вважаю, буде раціональніше проаналізувати, в яких регіонах/містах найбільший дефіцит електрики, й можливо, там в першу чергу запустити опалення" Ольга Буславець

На думку Ольги Буславець, подібні заходи дозволять уникнути перевантаження мереж та зменшать локальні дефіцити електроенергії.

