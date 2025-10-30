Готуйте гаманці: коли в Україні Чорна п’ятниця і що краще не купувати цього дня

Не всі покупки в період розпродажів можуть виявитися вигідними

Щороку під кінець листопада в Україні та світі розпочинається сезон знижок та розпродажів, приурочених до Чорної п’ятниці. Ця традиція прийшла зі США, там Чорна п’ятниця проводиться у п’ятницю після Дня подяки, який відзначається кожного четвертого четверга листопада. У 2025 році цей день випадає на 28 листопада.

"Телеграф" розповість про традиції Чорної п’ятниці, і які товари краще не купувати у цей період.

Що таке Чорна п’ятниця?

Традиційно із Чорної п’ятниці починається період передноворічних розпродажів та закупівель до свят. У цей час торговельні мережі та магазини пропонують покупцям серйозні знижки та програми лояльності.

В Україні великі торгові мережі розпочинають промоакції заздалегідь — приблизно з 23-25 листопада, а то й раніше, стартують розпродажі, і людям пропонують величезні знижки та вигідні акції. А продовжуються вони ще кілька днів після Чорної п’ятниці.

Щоб зробити найбільш вигідні покупки в період чорноп’ятничних знижок, потрібно заздалегідь, тобто вже зараз, починати моніторити ціни на товари, що вас цікавлять. Так ви зможете проаналізувати та оцінити, де знижки реальні, а де тільки для виду.

Що краще не купувати у Чорну п’ятницю?

Є деякі товари та послуги, які не варто купувати в період Чорної п’ятниці, оскільки є можливість не заощадити, а витратити навіть зайве.

Зимові речі

Так, експерти не радять купувати зимовий одяг та взуття з нових колекцій. На ці товари на початку холодного сезону будуть мінімальні знижки. Найкраще відкласти покупку зимових речей на кінець сезону — січень-лютий.

Ювелірка

Ювелірні вироби також не варто купувати у Чорну п’ятницю, оскільки ціни на них завищують у період новорічних свят. Тому "знижки" можуть бути не такими значними, як здаються.

Меблі та матраци

Меблеві мережі також можуть завищувати ціни напередодні Чорної п’ятниці. А ось реальні знижки на меблі та матраци можуть бути до інших свят. Варто ретельно моніторити ціни, якщо плануєте великі закупівлі.

Авіаквитки та тури

У період Чорної п’ятниці туристичні агенції можуть пропонувати знижки на тури та раннє бронювання. Проте найвигідніші пропозиції зазвичай бувають після Нового року – у січні-лютому. Тож покупку туру у відпустку краще відкласти.

