Листопад 2025 в Україні: що зміниться і на що варто звернути увагу

Від заборони на вилов риби до останнього терміну субсидій і нових правил відстрочок: ключові зміни, які чекають на українців у листопаді

Україну в листопаді очікує одразу кілька важливих нововведень. Серед них — заборона на вилов риби, останній місяць, коли можна отримати субсидію в повному обсязі на опалювальний період та отримання відстрочок в ЦНАПі та Резерв+.

"Телеграф" підготував дайджест основних змін, з якими можуть зіткнутися українці. Зазначимо, в з початку листопада в більшості областей вже буде опалення, а школярі повертатимуться за шкільні парти — канікули здебільшого тривають до 2 листопада включно.

Загальні зміни

Верховна Рада у сімнадцяте продовжила дію воєнного стану на всій території країни. Згідно з документом, воєнний стан продовжено з 5 листопада 2025 року на 90 днів — до 3 лютого 2026 року.

Свята та пам'ятні дати в листопаді

Пакунок школяра: час спливає

На отримання допомоги "Пакунок школяра" для першокласників заяви приймають до 15 листопада. Подати заяву на одноразову допомогу можна через застосунок "Дія" або у сервісних центрах Пенсійного фонду. Виплату переказують на спеціальний рахунок, до якого прив’язана "Дія.Картка", або на інший рахунок із таким самим режимом використання — за вибором отримувача, зазначеним у заяві.

Вилов риби під забороною

З 1 листопада набуває чинності заборона на вилов водних біоресурсів у зимувальних ямах, яка триватиме до початку весняно-літнього нерестового періоду. Обмеження стосуються як промислового, так і любительського рибальства. У цей час дозволено ловити рибу лише за межами зимувальних ям і з дотриманням визначених правил.

Любительське рибальство можна здійснювати:

взимку — із криги за допомогою зимових вудок або жерлиць

— із криги за допомогою зимових вудок або жерлиць без криги — нахлистовими, донними чи поплавковими вудками, а також спінінгами із використанням штучних або природних принад.

Кількість гачків обмежена — не більше семи на одного рибалку. За порушення заборони – штраф 34-170 грн.

Мобілізація в листопаді

З 1 листопада 2025 року в Україні починають діяти нові правила оформлення та продовження відстрочок від мобілізації. Відтепер більшість відстрочок продовжуватиметься автоматично, а основним способом отримання документів стане застосунок Резерв+. Ті, хто не користується смартфоном, зможуть подати заяву у будь-якому ЦНАПі.

Мобілізації підлягають:

Чоловіки 25–60 років без військового досвіду, якщо вони придатні за станом здоров’я, не мають відстрочки чи бронювання.

Чоловіки 18–60 років із військовим досвідом — ті, хто проходив строкову службу або є офіцерами запасу.

Особи, яких раніше зняли з військового обліку за станом здоров’я, але повторна ВЛК визнала їх придатними.

Ті, хто мав статус "обмежено придатний", якщо нова медкомісія підтвердила повну придатність.

Комунальні послуги та субсидії

У листопаді комунальні тарифи за послуги, які регулюються з боку держави, не зміняться. Водночас у невеликих містах, які можуть самі встановлювати ціни на водопостачання, воно може подорожчати — все залежить від рішень міської влади.

Тарифи на електроенергію

Що ж до субсидій — то для тих українців та легально перебуваючих іноземців, які мають право на отримання субсидії та звернуться по неї до 30 листопада, вона буде виплачена з початку опалювального періоду. Після цієї дати — рахуватимуть з місяця подачі.

Українцям в Польщі

У Польщі з 1 листопада набувають чинності нові правила, які суттєво змінюють умови перебування українців, що отримали тимчасовий захист. Змінюється порядок безоплатного проживання у центрах колективного розміщення — тепер воно збережеться лише для тих, хто належить до вразливих категорій. Після 31 жовтня новоприбулі українці вже не зможуть розраховувати на безоплатне житло — його доведеться шукати й оплачувати самостійно.

Втім, Польща залишає підтримку для тих, хто найбільше її потребує. Право на проживання та харчування у центрах колективного розміщення матимуть:

пенсіонери, які отримують виплати;

люди з інвалідністю, яким не призначено соціальну допомогу;

жінки віком від 60 років і чоловіки від 65 років без пенсії;

багатодітні сім’ї.

Пенсії та соціальні виплати

Пенсійний фонд продовжив строк проходження фізичної ідентифікації для одержувачів окремих соцвиплат (виплати дітям-сиротам, особам з інвалідністю, малозабезпеченим сім'ям тощо) до 1 листопада 2025 року. Якщо цього не зробити, виплати припинять. Це стосується громадян, які на початок війни перебували на обліку на окупованих територіях чи в зонах бойових дій і після 24 лютого 2022 року не подавали заяви про продовження виплат.

Ідентифікацію можна пройти онлайн через відеозв’язок — для цього слід подати електронну заяву на порталі Пенсійного фонду у розділі "Заява на ідентифікацію".

Пенсіонери віком від 70 років отримають автоматичні доплати, якщо їхня пенсія не перевищує 10 340,35 грн:

70–74 роки — 300 грн

75–79 років — 456 грн

80+ років — 570 грн.

Самотні пенсіонери старші за 80 років, які потребують постійного догляду, можуть отримати додаткову виплату. Для цього потрібно звернутися до Пенсійного фонду з медичною довідкою, документом про склад сім’ї та підтвердженням відсутності працездатних родичів.

ВПО мають пройти ідентифікацію

Щоб зберегти соціальні виплати, окремим категоріям ВПО потрібно пройти обов’язкову ідентифікацію до 1 листопада 2025 року. Зробити це можна особисто в сервісному центрі ПФУ або через відеозв’язок. Ідентифікація стосується малозабезпечених сімей, пенсіонерів, осіб з інвалідністю, дітей під опікою та піклуванням. Ті, хто не пройде процедуру, втратять право на виплати, але зможуть відновити їх після подання заяви та документів до Пенсійного фонду.