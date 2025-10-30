Ноябрь 2025 в Украине: что изменится и на что следует обратить внимание

От запрета на вылов рыбы до последнего срока субсидий и новых правил отсрочек: ключевые изменения, ожидающие украинцев в ноябре

Украину в ноябре ожидает сразу несколько важных новшеств. Среди них запрет на вылов рыбы, последний месяц, когда можно получить субсидию в полном объеме на отопительный период и получение отсрочок в ЦНАПе и Резерв+.

Телеграф подготовил дайджест основных изменений, с которыми могут столкнуться украинцы. Отметим, в начале ноября в большинстве областей уже будет отопление, а школьники будут возвращаться за школьные парты — каникулы в основном продолжаются до 2 ноября включительно.

Общие изменения

Верховная Рада в семнадцатый раз продлила действие военного положения на всей территории страны. Согласно документу, военное положение продлено с 5 ноября 2025 года на 90 дней — до 3 февраля 2026 года.

Праздники и памятные даты в ноябре

Пакунок школяра: время истекает

На получение помощи "Пакунок школяра" для первоклассников заявления принимают до 15 ноября. Подать заявление на единовременную помощь можно через приложение "Дия" или в сервисных центрах Пенсионного фонда. Выплату переводят на специальный счет, к которому привязана "Дия.Карта", или на другой счет с таким же режимом использования — по выбору получателя, указанному в заявлении.

Вылов рыбы под запретом

С 1 ноября вступает в силу запрет на отлов водных биоресурсов в зимовальных ямах, который продлится до начала весенне-летнего нерестового периода. Ограничения касаются как промыслового, так и любительского рыболовства. В это время разрешено ловить рыбу только за пределами зимовальных ям и с соблюдением определенных правил.

Любительское рыболовство можно совершать:

зимой — со льда с помощью зимних удочек или жерлиц

— со льда с помощью зимних удочек или жерлиц без льда — нахлыстовыми, донными или поплавковыми удочками, а также спиннингами с использованием искусственных или природных приманок.

Количество крючков ограничено — не более семи на одного рыбака. За нарушение запрета – штраф 34-170 грн.

Мобилизация в ноябре

С 1 ноября 2025 года в Украине начинают действовать новые правила оформления и продления отсрочек от мобилизации. Теперь большинство отсрочек будет продолжаться автоматически, а основным способом получения документов станет приложение Резерв+. Те, кто не пользуется смартфоном, смогут подать заявление в любом ЦНАПе.

Мобилизации подлежат:

Мужчины 25-60 лет без военного опыта, если они пригодны по состоянию здоровья, не имеют отсрочки или бронирования.

Мужчины 18–60 лет с военным опытом — те, кто проходил срочную службу или офицерами запаса.

Лица, ранее сняты с военного учета по состоянию здоровья, но повторная ВЛК признала их пригодными.

Имевшие статус "ограниченно пригодный", если новая медкомиссия подтвердила полную пригодность.

Коммунальные услуги и субсидии

В ноябре коммунальные тарифы за услуги, регулируемые государством, не изменятся. В то же время, в небольших городах, которые могут сами устанавливать цены на водоснабжение, оно может подорожать — все зависит от решений городских властей.

Тарифы на электроэнергию

Что касается субсидий, то для тех украинцев и легально находящихся иностранцев, которые имеют право на получение субсидии и обратятся за ней до 30 ноября, она будет выплачена с начала отопительного периода. После этой даты будут считать с месяца подачи.

Украинцам в Польше

В Польше с 1 ноября вступают в силу новые правила, существенно изменяющие условия пребывания украинцев, получивших временную защиту. Изменяется порядок безвозмездного проживания в центрах коллективного размещения — теперь оно сохранится только для тех, кто принадлежит к уязвимым категориям. После 31 октября новоприбывшие украинцы уже не смогут рассчитывать на безвозмездное жилье – его придется искать и оплачивать самостоятельно.

Впрочем, Польша оставляет поддержку для тех, кто больше ее нуждается. Право на проживание и питание в центрах коллективного размещения будут иметь:

пенсионеры, получающие выплаты;

люди с инвалидностью, которым не назначена социальная помощь;

женщины от 60 лет и мужчины от 65 лет без пенсии;

многодетные семьи.

Пенсии и социальные выплаты

Пенсионный фонд продлил срок прохождения физической идентификации для получателей отдельных соцвыплат (выплаты детям-сиротам, лицам с инвалидностью, малообеспеченным семьям и т.п.) до 1 ноября 2025 года. Если этого не сделать, выплаты прекратят. Это касается граждан, которые до начала войны состояли на учете на оккупированных территориях или в зонах боевых действий и после 24 февраля 2022 года не подавали заявления о продлении выплат.

Идентификацию можно пройти онлайн через видеосвязь – для этого следует подать электронное заявление на портале Пенсионного фонда в разделе "Заявление на идентификацию".

Пенсионеры в возрасте от 70 лет получат автоматические доплаты, если их пенсия не превышает 10 340,35 грн:

70-74 года — 300 грн

75-79 лет — 456 грн

80+ лет — 570 грн.

Одинокие пенсионеры старше 80 лет, нуждающиеся в постоянном уходе, могут получить дополнительную выплату. Для этого следует обратиться в Пенсионный фонд с медицинской справкой, документом о составе семьи и подтверждением отсутствия трудоспособных родственников.

ВПЛ должны пройти идентификацию

Чтобы сохранить социальные выплаты, отдельным категориям ВПЛ нужно пройти обязательную идентификацию до 1 ноября 2025 года. Сделать это можно лично в сервисном центре ПФУ или через видеосвязь. Идентификация касается малообеспеченных семей, пенсионеров, лиц с инвалидностью, детей на попечении и попечительстве. Те, кто не пройдет процедуру, потеряют право на выплаты, но смогут восстановить их после подачи заявления и документов в Пенсионный фонд.