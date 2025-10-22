Субсидії вже перерахували: хто отримає автоматично, а кому треба бігти до ПФУ

Субсидія покриває різницю між вартістю комунальних послуг та обов'язковим платежем. Які документи подати, щоб отримати її вже за листопад 2025

В Україні продовжують надавати субсидії на опалювальний період. З 1 жовтня 2025 року Пенсійний фонд України провів перерахунок житлових субсидій на опалювальний сезон 2025–2026 років. Розрахунок здійснюється з урахуванням тривалості опалювального періоду — з 16 жовтня по 15 квітня.

При призначенні допомоги враховуються доходи останнього півріччя за виключенням тих, хто втратив роботу та пенсіонерів. Для більшості громадян оновлення відбулося автоматично, зокрема й для тих домогосподарств, у яких у літній період субсидія становила 0,00 грн. Заяву, декларацію та інші документи на отримання житлової субсидії можна надати кількома способами. Їх можна поділити на особистий та дистанційний.

Окремим категоріям українців потрібно особисто подати документи. Це:

громадяни, які звертаються вперше

ті, у кого змінився склад сім’ї або перелік житлово-комунальних послуг

або перелік житлово-комунальних послуг люди, яким раніше не призначили субсидію через заборгованість, але борг уже погашено, реструктуризовано або оскаржено в суді.

Особисто подати документи

через сервісний центр Пенсійного фонду (в будь-якому відділенні по Україні)

уповноваженому посадовцю в виконавчому органі територіальної ради своєї громади

у ЦНАПі.

Дистанційно подати документи

поштою до відділення ПФУ

через вебпортал "Дія"

через мобільний додаток ПФУ

через вебпортал Пенсійного фонду.

Які документи можуть знадобитися

Окрім заяви та декларації, за потреби можуть вимагатися:

договір оренди житла — якщо заявник мешкає не у власній квартирі

копія договору про реструктуризацію боргу — якщо заборгованість погашена або оформлено відповідну угоду

довідка ВПО — якщо людина звертається за місцем фактичного проживання.

Доходи, які враховують

Під час розрахунку субсидії на опалювальний сезон 2025–2026 років враховуються доходи домогосподарства за I та II квартали 2025 року. Для пенсіонерів — у розрахунок береться нарахована пенсія за серпень 2025 року.

Коли призначать субсидію

Якщо документи подано з 1 жовтня по 30 листопада, субсидія буде нарахована з початку опалювального сезону. У разі подання пізніше — виплати призначають з місяця звернення.

Раніше "Телеграф" розповідав, як можна самостійно порахувати субсидію, яку вам нададуть заздалегідь. Для ВПО також в Україні передбачена можливість отримати субсидію на оплату квартири, але через потребу мати офіційні договори послуга наразі не має великий попит.