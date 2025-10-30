Приліт по Прикарпаттю - небезпека і для Києва. Енергоексперт оцінив наслідки масованої атаки Росії

Архітектура енергосистеми Україна не створена для постійних атак, вона щільно пов'язана

Російська атака 30 жовтня по Україні була скерована на ключові електрогенеруючі потужності. Серед них Ладижинська та Добротвірська ТЕС. Наслідки ударів достеменно ще не відомі, але вже зараз можна говорити, що дефіцит електроенергії посилився.

Про це "Телеграфу" розповів енергетичний експерт і співзасновник "Greencubator" Роман Зінченко. За його словами, Ладижинська ТЕС вже страждала від атак Росії свого часу, а тепер Кремль знову по ній вдарив.

Що треба знати:

Росія здійснила комбіновану масовану атаку по Україні у ніч на 30 жовтня

Після атаки зранку вводили екстрені відключення світла , які перешли на погодинні обмеження

Енергетична система України пов'язана так, що атаки на заході відчувають в столиці та сході країни

За словами експерта, Україна звикла бути профіцитною країною в плані енергетики, а зараз вона дефіцитна. До цього слід звикати та адаптуватись, адже виправити наслідки російських атак швидко не вийде. Для покращення ситуації країні слід розвивати альтернативні транспортні "коридори" для електроенергії, впроваджувати більше локальної генерації тощо.

"В будь-якому випадку ця атака — це крок до того, що дефіцит потужності в українській мережі зросте, і нам треба готуватися до скорочення споживання", — каже Зінченко.

Яка ситуація з Ладижинською ТЕС

Зінченко, зауважує, що достеменно стверджувати, що Ладижин може повторити долю Шостки на Сумщині та залишитись без світла, води та опалення, не може. Однак Ладижин перебуває під ударом з першого року повномасштабної війни.

Ладижинська ТЕС

Це місто — важливий і великий енергетичний вузол. Тут є теплова станція та невелика ГЕС. Цим й обумовлена цікавість Росії до міста, а також й перебої зі світлом в Ладижині. Адже міста, які розташовані поруч з генеруючими потужностями міцно прив'язані до них, досить часто без альтернативи.

"Архітектура енергетичних мереж цих міст, які поруч з тепловою станцією, зав'язана повністю на цих об'єктах, тому що ніхто не розраховував, що ці об'єкти будуть системно вибивати", — каже експерт.

Наслідки атаки по Ладижину

Загроза блекаути та відсутності опалення для Заходу України

Зінченко пояснює, що така загроза є до тих пір, поки існує Росія. Україні потрібно вчитися планувати функціонування енергосистеми, виходячи з реалій.

"До тих пір, поки Росія існує, вона буде втілювати агресивні плани. До 2022 року ці плани були в обмеженому географічному проєкті, а потім вони розширились", — каже експерт.

За його словами, вдосконалена архітектура енергетичної системи може витримати натиск Росії, але генерація і дистрибуція – це різні завдання, різні складові. Відповідно, Бурштин – це генеруючі потужності, а є об'єкти, які просто транспортують електроенергію. Ці шляхи не настільки прямі, як хтось може подумати, але вони тісно пов'язані. Тому удари по Заходу країни можуть відчути в Харківській чи Полтавській області і навпаки.

"Так чи інакше ця ситуація буде впливати на всю енергосистему України. Тому що вона функціонує як єдине ціле і якщо прилетіло по Прикарпаттю, це не означає, що Київ може себе почувати спокійно. Тому що це єдина система з єдиним балансом і, на жаль, з єдиним дефіцитом", — резюмує експерт.

