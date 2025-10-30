Цей овоч в Україні не збирають з полів, а просто перекопують: все через ціну

Фермери у збитках, частину врожаю вже закопують у землю, а погода додає проблем — вихід є, кажуть експерти

В Україні ціни на цибулю впали нижче собівартості. Через збитки викликані низькими закупівельними цінами та нещодавнім похолоданням, частину полів розорали просто з овочами. Фермери кажуть — цибуля буде дуже різна за якістю і тривалістю зберігання.

Про це пише AgroPortal. Собівартість вирощування цибулі високої якості становить 7–8 грн/кг, тоді як гуртовики купують її з поля по 3,50 грн/кг, а зі складу — по 5 грн/кг. У торгівельних мережах продукт продається від 8 грн/кг, тож прибуток отримують ритейлери та дистриб’ютори, а не фермери.

В чому причина низьких цін на цибулю

Цей рік видався "цибулевим" — врожайність цибулі весняного посіву цього року сягнула 70–90 т/га, проте не всі господарства мають умови для зберігання, щоб дочекатися вигідніших цін. Перед тим як складати цибулю на зберігання, вона має підсохнути. В разі, якщо земля волога — корені починають рости, і потрібно додатково гроші на сушіння.

Павло Булгаков, міжнародний експерт зі зберігання плодоовочевої продукції, наводить приклад — на Дніпропетровщині ще в середині жовтня цибулю закуповували по 4 грн/кг, але через приморозки частина врожаю зіпсувалася. Деякі господарства вже змушені заорювати поля. Саме через це цибуля почала потроху рости в ціні.

Що допоможе українським фермерам

Експерт вважає, що експорт близько 15 тисяч тонн цибулі міг би стабілізувати ринок: ціна піднялася б до 7–8 грн/кг, що дозволило б фермерам зберегти прибутковість і водночас уникнути значного подорожчання для споживачів.

