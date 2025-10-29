Чекаємо на 90 грн за кг? Що буде з цінами на гречку взимку

Гречка може подорожчати на 5–10%, але ситуація стабільна

В Україні найближчими місяцями можливе незначне подорожчання гречки. Однак експерти запевняють — ситуація контрольована.

Про це в ексклюзивному коментарі "Телеграфу" повідомила керівниця аналітичного відділу Українського клубу аграрного бізнесу (УКАБ) Світлана Литвин. За її словами, вирощеного цьогоріч обсягу вистачить, щоб повністю задовольнити внутрішній попит.

"Можливо подальше незначне зростання ціни на гречку на 5–10%, однак воно буде не критичне, тому що вирощеного обсягу гречки буде досить для задоволення внутрішнього попиту. Однозначно рівня цін 2022 року, коли ціна на гречку становила 80–90 грн за 1 кг, досягнуто не буде", — пояснила експертка.

За її словами, цього року ситуація на ринку круп загалом стабільна. "Будемо мати достатню пропозицію практично всіх видів зернових культур. Незначне скорочення обсягів виробництва буде спостерігатися в проса та жита. Однак це не буде суттєво впливати на кінцевого споживача, бо в структурі споживання що жито, що просо займають незначну частку", — зазначила Литвин.

Вона також додала, що навіть у разі можливих відключень електроенергії суттєвого впливу на ціну гречки не очікується. "Ситуацію з відключенням світла через російські атаки ми, на жаль, маємо не вперше. Тому всі вже мали можливість підготуватися, забезпечивши себе альтернативними джерелами енергії. Окрім того, виробники продуктів харчування належать до критичної інфраструктури й отримують пріоритет при складанні графіків відключення. Тому на вартість гречки ситуація з відключенням світла суттєво не впливатиме", — підсумувала аналітикиня УКАБ.

