Дають рекордні врожаї та добре лежать. В Україні вже продають нові сорти цибулі

Насіння нових сортів-рекордсменів можна купити в магазинах — ціни доступні

Багаторічна праця українських вчених-агрономів мала успіх. На світ з’явилися нові сорти цибулі, які відрізняються незвичайною формою та кольором. Окрім цієї оригінальності, нові сорти можуть похвалитися ще й рекордною врожайністю та лежкістю.

Подробицями поділилася старша наукова співробітниця Інституту овочівництва та баштанництва Національної академії аграрних наук України, кандидат економічних наук Вікторія Рудь. За її словами, нові сорти отримали назви Буран, Заграва та Маяк. Особливу увагу експерт звернула на сорт Любчик, який своєю формою нагадує сигару чи сигароподібне НЛО.

Сорт цибулі "Любчик". Фото: liliya.com.ua

Порівняльні польові дослідження дозволили встановити, нові сорти на 11-32% перевищують загальну врожайність сорту Гармонія, який є вітчизняним еталоном цибулі. Товарна врожайність перевищила показники Гармонії на 24–53%.

У ході випробування на лежкість виявилося, що Буран, Заграва, Маяк та Любчик чудово зберігаються. Цей показник склав 96%, що на 8% вище за середній.

За інформацією Рудь, щоб впровадити нові сорти цибулі у промисловий цикл, необхідно заздалегідь подбати про сучасніші методи вирощування: технологія повинна відповідати новим досягненням, щоб гарантовано отримувати високі та якісні врожаї. Досвідчені українські фахівці з’ясовують, як найефективніше вирощувати цибулю та інші овочі. Активно застосовується касетне вирощування та краплинний полив, оптимізується сівозміна та удосконалюються схеми внесення добрив та захисту рослин.

Тим часом цибуля зі славетними назвами Буран, Заграва, Маяк та Любчик уже з’явилася у продажу. Зокрема, пакет насіння-чорнушки вагою 2-5 грами коштуватиме всього 13-19 гривень, і кожен дачник зможе виростити у себе на городі чудові сорти вітчизняної селекції.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав про 5 найкращих українських сортів винограду — вони нікого не залишать байдужими.