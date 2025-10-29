Українські яблука стають "золотими": в Укрсадпромі назвали причини подорожчання
Ціни на яблука ростуть, бо війна зруйнувала виробництво і бракує людей для збору врожаю
Що треба знати:
- Головна причина зростання цін — критична нестача робочої сили, що призводить до неможливості зібрати значну частину врожаю
- Розбомблені холодильники змушують виробників продавати яблука одразу ("з коліс") або відправляти на переробку
- Війна (втрата садів, руйнування) та висока вартість енергоресурсів суттєво збільшили собівартість продукції
В Україні зросли ціни на яблука. Головні причини — наслідки війни, дефіцит працівників і проблеми зі зберіганням урожаю.
Про це розповів голова асоціації "Укрсадпром" Тарас Минко. За його словами, ще до війни вартість українських яблук була нижчою через високу врожайність садів і стабільну роботу галузі.
"Так як сьогодні в Німеччині 2,60 євро за кілограм, 3 євро за кілограм і інше. Це стосовно цифр. Маленька ціна була обумовлена великою продуктивністю садів передвоєнний час", — пояснив Минко.
Втім, після початку повномасштабного вторгнення ситуація кардинально змінилася. "Коли почалася війна, 2022 рік у нас взагалі випав як садовий, виробничий. Частина України була окупована — там що забрали, що розбомбили. Частина підприємств релокувалися. Але основним фактором зростання ціни стало відсутність кадрів і вартість енергоресурсів", — зазначив представник галузі.
Він підкреслив, що нині гостро стоїть проблема нестачі робочої сили. "Не вистачає людей, вони виїжджають. Люди працювати хочуть мало, отримувати більше. Ця невідповідність — оплата праці і її продуктивність — не співставна сьогодні", — сказав Минко.
За його словами, через це знижується рівень збору врожаю.
Щоб зібрати сад у 25 гектарів, потрібно 250 чоловік. А наразі маємо підприємства, які в 2022 році збирали 30% врожаю, в минулому році — 60%. Цього року — більш-менш, —
Особливо складна ситуація на Вінниччині, де сконцентровано багато садів. "Вінниччина дуже сильно потерпає, тому що вона більш садова. Для того, щоб зібрати врожай на 100 гектарах, треба зібрати з пів району людей. А це все — логістика і відсутність робочих рук", — наголосив експерт.
Додатково галузь потерпає від руйнувань інфраструктури. "Дуже багато розбомбили холодильники — нема де зберігати, нема як зберігати. Тому чимало яблук просто або з коліс їдуть у Європу, або йдуть на переробку", — підсумував Минко.
