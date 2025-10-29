Українські яблука стають "золотими": в Укрсадпромі назвали причини подорожчання

Ціни на яблука ростуть, бо війна зруйнувала виробництво і бракує людей для збору врожаю

Що треба знати:

Головна причина зростання цін — критична нестача робочої сили , що призводить до неможливості зібрати значну частину врожаю

, що призводить до неможливості зібрати значну частину врожаю Розбомблені холодильники змушують виробників продавати яблука одразу ("з коліс") або відправляти на переробку

змушують виробників продавати яблука одразу ("з коліс") або відправляти на переробку Війна (втрата садів, руйнування) та висока вартість енергоресурсів суттєво збільшили собівартість продукції

В Україні зросли ціни на яблука. Головні причини — наслідки війни, дефіцит працівників і проблеми зі зберіганням урожаю.

Про це розповів голова асоціації "Укрсадпром" Тарас Минко. За його словами, ще до війни вартість українських яблук була нижчою через високу врожайність садів і стабільну роботу галузі.

"Так як сьогодні в Німеччині 2,60 євро за кілограм, 3 євро за кілограм і інше. Це стосовно цифр. Маленька ціна була обумовлена великою продуктивністю садів передвоєнний час", — пояснив Минко.

Тарас Минко

Втім, після початку повномасштабного вторгнення ситуація кардинально змінилася. "Коли почалася війна, 2022 рік у нас взагалі випав як садовий, виробничий. Частина України була окупована — там що забрали, що розбомбили. Частина підприємств релокувалися. Але основним фактором зростання ціни стало відсутність кадрів і вартість енергоресурсів", — зазначив представник галузі.

Він підкреслив, що нині гостро стоїть проблема нестачі робочої сили. "Не вистачає людей, вони виїжджають. Люди працювати хочуть мало, отримувати більше. Ця невідповідність — оплата праці і її продуктивність — не співставна сьогодні", — сказав Минко.

За його словами, через це знижується рівень збору врожаю.

Щоб зібрати сад у 25 гектарів, потрібно 250 чоловік. А наразі маємо підприємства, які в 2022 році збирали 30% врожаю, в минулому році — 60%. Цього року — більш-менш, — повідомив він.

Особливо складна ситуація на Вінниччині, де сконцентровано багато садів. "Вінниччина дуже сильно потерпає, тому що вона більш садова. Для того, щоб зібрати врожай на 100 гектарах, треба зібрати з пів району людей. А це все — логістика і відсутність робочих рук", — наголосив експерт.

Додатково галузь потерпає від руйнувань інфраструктури. "Дуже багато розбомбили холодильники — нема де зберігати, нема як зберігати. Тому чимало яблук просто або з коліс їдуть у Європу, або йдуть на переробку", — підсумував Минко.

