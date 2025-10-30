Этот овощ в Украине не собирают с полей, а просто перекапывают: все из-за цены

Фермеры в убытках, часть урожая уже закапывают в землю, а погода добавляет проблем — есть выход, говорят эксперты

В Украине цены на лук упали ниже себестоимости. Из-за убытков, вызванных низкими закупочными ценами и недавним похолоданием, часть полей распахали прямо с овощами. Фермеры говорят – лук будет очень разный по качеству и продолжительности хранения.

Об этом пишет AgroPortal. Себестоимость выращивания лука высокого качества составляет 7–8 грн/кг, тогда как оптовики покупают его с поля по 3,50 грн/кг, а со склада — по 5 грн/кг. В торговых сетях продукт продается от 8 грн/кг, поэтому прибыль получают ритейлеры и дистрибьюторы, а не фермеры.

В чем причина низких цен на лук

Этот год оказался "луковым" — урожайность лука весеннего посева в этом году достигла 70-90 т/га, однако не все хозяйства имеют условия для хранения, чтобы дождаться более выгодных цен. Перед тем как складывать лук на хранение, он должен подсохнуть. В случае, если земля влажная – корни начинают расти, и нужно дополнительно деньги на сушку.

Павел Булгаков, международный эксперт по хранению плодоовощной продукции, приводит пример — на Днепропетровщине еще в середине октября лук закупали по 4 грн/кг, но из-за заморозков часть урожая испортилась. Некоторые хозяйства уже вынуждены запахивать поля. Именно поэтому лук начал понемногу расти в цене.

Что поможет украинским фермерам

Эксперт считает, что экспорт около 15 тысяч тонн лука мог бы стабилизировать рынок: цена поднялась бы до 7–8 грн/кг, что позволило бы фермерам сохранить прибыльность и в то же время избежать значительного удорожания потребителей.

