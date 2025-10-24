На українському ринку дорожчає цибуля: у чому справа та де можна зекономити

Борщовий овоч здивував своїм відчутним здорожчанням на ринку

Ціни на цибулю в Україні почали зростати після тривалого періоду стабільності. Експерти відзначають, що нестача пропозиції та проблеми з врожаєм впливають на ринок, а частина овочів, що залишилася на полях, поступово втрачає якість.

Місцями вартість на популярний овоч виросла на понад 10 гривень за один місяць. "Телеграф" вирішив порівняти, які є цінники на цибулю в різних магазинах, а також дізнатись, що спричинило здорожчання.

Середні ціни на цибулю білу, за даними Мінфін, змінилась на 11,02 гривні, адже у вересні вона коштувала 27,20 гривень, а у жовтні — 38,22 гривні. Водночас ріпчаста та синя подешевшали — на 2,86 гривні та 6,33 гривні відповідно.

Що з цінами на цибулю, дані з Мінфін

Чому овоч відчутно подорожчав

Як написали у проєкті EastFruit, багато врожаю все ще залишається на полях, де його якість поступово знижується. Крім того, частина цибулі почала проростати, що також негативно впливає на подальшу реалізацію.

Сьогодні місцеві виробники готові продавати цибулю за ціною 7–13 грн/кг, що приблизно на 12% більше, ніж наприкінці минулого тижня. Основною причиною подорожчання експерти називають затримку збирання через несприятливі погодні умови, що зменшило обсяги пропозиції на ринку.

Також аналітики зазначають, що фермери віддають перевагу закладці якісної цибулі на зберігання, продаючи її невеликими партіями, що підтримує високий рівень цін.

Попри зростання цін, середня вартість цибулі на внутрішньому ринку України залишається на 21% нижчою, ніж у цей самий період минулого року.

Де зекономити на цибулі

Тож, якщо обирати найдешевший овоч, то найбільше зекономити вдасться у Фора, бо там за кіло цибулі потрібно буде віддати 6,90 гривень. Водночас найвищий цінник наявний в АТБ. Хоча вартість не значно відрізняється в Сільпо та Novus.

У Сільпо ціна трохи нижча, ніж в АТБ

Найдешевшу цибулю продають у мережі Фора

Різниця між супермаркетами — лише кілька десятків копійок

Порівняння цін на цибулю у популярних мережах

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про, те чому яйця в Україні здорожчали. Ми також знайшли найдешевші пропозиції продукту в магазинах.