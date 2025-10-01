Загадковий спалах зеленого світла наробив біди? Що відомо про перебої з електрикою у Дніпрі та Запоріжжі

Дніпряни зазначають, що, окрім перебоїв з електропостачання, у декого зникла вода

Ввечері середи, 1 жовтня, у Дніпрі раптово зникло світло, але за лічені секунди електроенергія зʼявилась. Місцеві зазначають, що також спостерігали спалах зеленого чи блакитного сяйва до початку перебоїв.

Водночас кореспонденти "Телеграфа" додають, що електропостачання на кілька секунд зникало у кількох районах. Це також підтверджують дніпряни у місцевих телеграм-каналах.

Зауважимо, що про проблеми з електропостачанням пишуть також мешканці Запоріжжя та Дніпропетровської області.

Тим часом у пресслужбі "ДТЕК Дніпровські електромережі" Суспільному повідомили, що пошкоджень чи замикань не фіксували. Річ у тім, що у мережі вже будували теорії про можливе замикання на підстанції.

Мешканці деяких районів також пишуть, що були перебої з водою. Водночас залишається невідомою природа дивного спалаху світла, а причина перебоїв електроенергії в регіоні зʼясовується.

Скриншот з місцевого чату

Раніше "Телеграф" писав, що через російський обстріл частина Чернігівщини та Київщини залилась без світла. Через відсутність електроенергії також є перебої з водопостачанням.