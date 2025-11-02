Зима дихає в спину: названо дату, коли Київ може накрити перший сніг
Вже незабаром до столиці може відбутися "репетиція" зими
Орієнтовно через два тижні у Києві можна буде побачити сніг. Такий прогноз дають різні синоптичні ресурси.
У столиці, за прогнозами синоптиків, снігові опади розпочнуться у середині листопада. "Телеграф" розповідає, коли саме кияни зможуть побачити довгоочікуваний сніг.
Що треба знати
- Перший сніг у Києві прогнозують приблизно на 17–18 листопада
- Погодні сайти наводять різні дати, але обидва вказують середину листопада
- Довгострокові прогнози, як правило, уточнюються, тому точна дата ще може змінитися
Скажімо, сайт Meteofor прогнозує, що сніг у листопаді з'явиться 17 числа. Того дня очікується сильна хмарність та невеликий сніг з дощем. Температура повітря вдень буде +4, а вночі спуститься до +1. Сніжитиме майже цілий тиждень, а температура коливатиметься від +4 до +3, причому вночі позначка сягатиме вже нуля градусів.
Інший сайт погоди Meteo.ua "переніс" перший "снігопад" на 18 листопада. Натомість його температурні прогнози дещо суворіші й повітря вночі вже може сягати від 2 до 8 градусів з позначкою "мінус". Вдень вона складе +2…-4.
Варто зазначити, що довгострокові прогнози погоди дуже часто бувають неточними. Надалі метеорологічні дані можуть оновлюватися, через що прогнози коригуватимуться та уточнюватимуться.
Нагадаємо, відомий синоптик Ігор Кібальчич розповідав "Телеграфу", що листопад в Україні обіцяє бути спокійним і прохолодним, але без справжньої зими. Перші натяки на сніг з’являться лише в другій половині місяця, коли температура почне опускатися до нуля.