Зима дихає в спину: названо дату, коли Київ може накрити перший сніг

Вже незабаром до столиці може відбутися "репетиція" зими

Орієнтовно через два тижні у Києві можна буде побачити сніг. Такий прогноз дають різні синоптичні ресурси.

У столиці, за прогнозами синоптиків, снігові опади розпочнуться у середині листопада. "Телеграф" розповідає, коли саме кияни зможуть побачити довгоочікуваний сніг.

Що треба знати

Перший сніг у Києві прогнозують приблизно на 17–18 листопада

Погодні сайти наводять різні дати, але обидва вказують середину листопада

Довгострокові прогнози, як правило, уточнюються, тому точна дата ще може змінитися

Скажімо, сайт Meteofor прогнозує, що сніг у листопаді з'явиться 17 числа. Того дня очікується сильна хмарність та невеликий сніг з дощем. Температура повітря вдень буде +4, а вночі спуститься до +1. Сніжитиме майже цілий тиждень, а температура коливатиметься від +4 до +3, причому вночі позначка сягатиме вже нуля градусів.

Прогноз погоди у Києві на листопад за версією сайта Meteofor

Інший сайт погоди Meteo.ua "переніс" перший "снігопад" на 18 листопада. Натомість його температурні прогнози дещо суворіші й повітря вночі вже може сягати від 2 до 8 градусів з позначкою "мінус". Вдень вона складе +2…-4.

Прогноз погоди у Києві на листопад за версією сайта Meteo.ua

Варто зазначити, що довгострокові прогнози погоди дуже часто бувають неточними. Надалі метеорологічні дані можуть оновлюватися, через що прогнози коригуватимуться та уточнюватимуться.

Нагадаємо, відомий синоптик Ігор Кібальчич розповідав "Телеграфу", що листопад в Україні обіцяє бути спокійним і прохолодним, але без справжньої зими. Перші натяки на сніг з’являться лише в другій половині місяця, коли температура почне опускатися до нуля.