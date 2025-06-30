Без води та світла під постійними обстрілами. Як люди зараз живуть у прифронтовому Мирнограді (фото, відео)

За останніми даними, у місті залишилось щонайменше 3 тисячі людей

Покровський напрямок залишається одним з найгарячіших на фронті вже тривалий час. І саме тут знаходиться невелике місто Мирноград, яке щодня атакують окупанти, перетворюючи в руїни.

"Телеграф" розповість та покаже, як зараз виглядає Мирноград чи є там люди, як вони живуть та що відбувається у місті. Зауважимо, що вже понад 1,5 року місто живе під російським вогнем, який з минулого літа змусив тисячі людей покинути свої домівки.

Як Мирноград виглядає зараз

Майже щодня у мережі з'являються свіжі фото та відео з Мирнограда, які публікують місцеві канали. На них видно, що місто фактично перетворилось на руїни, особливого густонаселені райони. Більшість багатоповерхівок та приватних будинків зруйновані російськими окупантами.

Мирноград на карті

Наслідки удару по Мирнограду

Наслідки удару по Мирнограду

За останніми даними, тільки за 29 червня ЗСУ відбили близько 37 штурмів у селищах поряд із містом, включно з Мирноградом. Наразі у місті зруйновані усі заклади освіти, Центральна лікарня та навіть будинок культури. До слова, саме в БК тривалий час людям видавали гуманітарну допомогу і туди підвозили воду. Також зруйновані відділення пошти, банки, кафе — майже усе.

Росіяни б'ють по Мирнограду з артилерії, дронами, КАБами та іншими снарядами. Лише за рік таких активних ударів місто перетворилось на руїни — посеред доріг згорілі авто, шматки боєприпасів та не розірвані снаряди.

Згорілий будинок у Мирнограді

Мирноград після атаки

Чи є у Мирнограді люди і як вони живуть

Як і у більшості прифронтових міст, у Мирнограді і досі живуть люди. За останніми даними (станом на 31 січня 2025 року), у місті залишилося приблизно 3 000 мешканців. Додамо, що до війни населення становило близько 46 000 людей.

Як живуть люди у Мирнограді

Зруйнована лікараня

Усі ці люди живуть або в приватних будинках, або у квартирах. Та умови цього перебування під канонадою обстрілів важко назвати життям. У Мирнограді ще до повномасштабного вторгнення були значні проблеми з водопостачанням, а з 2023 року — його майже не було. Люди використовували свердловини чи привізну воду. Зараз приблизно так само, хтось ходить до колодязів, а хтось — чекає, коли воду підвезуть волонтери.

Електропостачання, як і газу, у Мирнограді немає з осені 2024 року, а в деяких районах з літа. Люди заряджають мобільні телефони на ринках від генераторів або у знайомих, іноді у військових. До слова, наразі у місті офіційно не працює жоден магазин чи супермаркет, але ринок ще є. Саме туди люди приходять купувати продукти. Також дещо вони отримують від волонтерів, які періодично привозять гуманітарну допомогу.

Центр Мирнограда

Багатоповерхівки після обстрілу

БК у Мирнограді

Більшість людей ночують у підвалах чи укриттях, адже обстріли міста не зупиняються. А постійна загроза атаки FPV-дронами змушує їх ховатись та по можливості не виходити з дому. Мирноград має невелику площу (23 км²), до прикладу, Печерський район Києва — 27км². Однак деякі райони цього міста розміщенні найближче до фронту, туди навіть волонтери намагаються без нагальної потреби не їздити.

Центр Мирнограда

Центральна лікарня

Авто після обстрілу

Чимало людей за рік штурму міста встигли змінити не один будинок у Мирнограді, адже окупанти щодня б'ють по житлових забудовах. Тому люди збираються в групки і живуть у знайомих чи рідних. Під час зими чимало мешканців перебралось саме у приватні будинки, які можна опалювати вугіллям, а його у місті чимало.

Раніше "Телеграф" розповідав, що відбувається на фронті і чи з дійсно літній наступ росіян зупинився.