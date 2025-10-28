Битва за Покровськ: росіяни "просочуються" у місто, ситуація погіршилася, - FT

Основні зусилля ворога спрямовані на агломерацію Покровськ-Мирноград

Росія посилила наступ на сході України. Ситуація навколо Покровська Донецької області помітно погіршилася за останні тижні, коли невеликі групи російських військових почали просочуватися в місто.

Що треба знати:

Групам ворожих військ вдалося проникнути у Покровськ

Присутність російський військових зафіксовано на південь від залізничних колій, що розділяють Покровськ навпіл

Ситуація складна, проте окупантам не вдалося закріпитися, тривають бої за місто

Таку оцінку дає видання Financial Times. Зазначається, що нестача людських ресурсів в українських передових бригадах полегшила російським військам виявити та використати прогалині в обороні.

Що відбувається у Покровську

За даними видання, групи бойового спостереження підтвердили присутність російських підрозділів на південь від залізничних колій, що розділяють Покровськ навпіл. Основні наступальні зусилля Росія, як і раніше, зосереджує на агломерації Покровськ-Мирноград.

Ситуація навколо Покровська

Фронт навколо Покровська та Мирнограда

Нагадаємо, 27 жовтня 7-й корпус швидкого реагування Десантно-штурмових військ (ДШВ) Збройних Сил України поінформував, що у Покровську йдуть бої з групами росіян. Ворог зміг просочитися у місто через чисельну перевагу. Водночас росіянам не вдалося ніде закріпитись, активні бої за Покровськ тривають.

Тим часом як, повідомляв "Телеграф", Росія заявила про "оточення" ЗСУ на двох напрямках — у Куп’янську та Покровську. Ситуацію прокоментував президент України Володимир Зеленський.