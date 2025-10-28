Битва за Покровськ: росіяни "просочуються" у місто, ситуація погіршилася, - FT
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
Основні зусилля ворога спрямовані на агломерацію Покровськ-Мирноград
Росія посилила наступ на сході України. Ситуація навколо Покровська Донецької області помітно погіршилася за останні тижні, коли невеликі групи російських військових почали просочуватися в місто.
Що треба знати:
- Групам ворожих військ вдалося проникнути у Покровськ
- Присутність російський військових зафіксовано на південь від залізничних колій, що розділяють Покровськ навпіл
- Ситуація складна, проте окупантам не вдалося закріпитися, тривають бої за місто
Таку оцінку дає видання Financial Times. Зазначається, що нестача людських ресурсів в українських передових бригадах полегшила російським військам виявити та використати прогалині в обороні.
Що відбувається у Покровську
За даними видання, групи бойового спостереження підтвердили присутність російських підрозділів на південь від залізничних колій, що розділяють Покровськ навпіл. Основні наступальні зусилля Росія, як і раніше, зосереджує на агломерації Покровськ-Мирноград.
Нагадаємо, 27 жовтня 7-й корпус швидкого реагування Десантно-штурмових військ (ДШВ) Збройних Сил України поінформував, що у Покровську йдуть бої з групами росіян. Ворог зміг просочитися у місто через чисельну перевагу. Водночас росіянам не вдалося ніде закріпитись, активні бої за Покровськ тривають.
Тим часом як, повідомляв "Телеграф", Росія заявила про "оточення" ЗСУ на двох напрямках — у Куп’янську та Покровську. Ситуацію прокоментував президент України Володимир Зеленський.