Накопичувальна пенсія в Україні: принцип, умови та розмір у 2026 році

В Україні наразі діє солідарна пенсійна система. Проте вже у 2026 році на країну чекає масштабна пенсійна реформа, яка передбачає впровадження накопичувальної системи.

"Телеграф" розповідає про те, що таке накопичувальна пенсія і як це працюватиме.

Що таке накопичувальна пенсія

Україна має три рівні пенсійної системи: солідарне, обов’язкове накопичувальне та недержавне пенсійне забезпечення. Однак, незважаючи на публічне визнання роботи трирівневої системи в Україні ще з 2004 року, парламентарі досі не ухвалили формального рішення про старт другого – накопичувального рівня.

Накопичувальна система – це коли частина страхових внесків йтиме не до загального бюджету, а на персональний рахунок людини. Ці кошти мають накопичуватися, на них мають нараховуватися відсотки. І коли настане пенсійний вік, їх поступово почнуть виплачувати як додаткову пенсію.

Як працює накопичувальна пенсія в Україні

Накопичувальна система працює так: частина пенсійного податку надходитиме до загального бюджету, а частина – на персональний рахунок громадянина.

Тобто всі офіційно працевлаштовані, а отже, застраховані, громадяни матимуть свої накопичувальні рахунки, на які щомісяця будуть вносити певний відсоток зі свого доходу (зарплатні). Протягом життя ці кошти накопичуватимуться, примножуватимуться за рахунок інвестицій та виплачуватимуться людині після виходу на пенсію.

Головні нововведення:

Персональні пенсійні рахунки: кожному працюючому громадянину відкриють персональний накопичувальний рахунок.

Фінансування: щомісячні внески на накопичувальні рахунки сплачуватимуть роботодавці та держава.

Інвестування коштів: гроші з накопичувального фонду будуть інвестуватися, щоб захистити їх від інфляції та примножити.

Власність громадянина: накопичені кошти не "зникають" після смерті людини, їх можна передати у спадок.

Формати виплат: українці зможуть обирати між довічною пенсією або пенсією на певний строк.

Хто має право на накопичувальну пенсію

Право на накопичувальну пенсію матимуть офіційно працевлаштовані працівники, які сплачують внески до відповідних фондів.

Умови участі у накопичувальній системі

Ще у 2023 році голова комітету соцполітики ВР Галина Третьякова пояснювала, що на нову модель можуть перейти усі українці молодші 55 років, для інших система виплат залишиться без змін

Отримати накопичені кошти можна буде лише після 60 років за умови, що людина має 35 років трудового стажу.

Як розраховується накопичувальна пенсія

Міністерство соціальної політики передбачає обов’язкове відрахування 9% від зарплати на накопичувальну пенсію.

За розрахунками уряду, це дозволить збільшити розмір майбутніх пенсій:

20% від середньої зарплати громадяни отримуватимуть із накопичувального фонду.

Ще 20% надходитиме із солідарної системи.

Загальний коефіцієнт заміщення доходів складе 40% від середньої зарплати.

Однак громадяни зможуть добровільно сплачувати більше, щоб збільшити свої виплати у майбутньому.

Переваги та ризики накопичувальної пенсії

Переваги:

Серед переваг накопичувальної системи – можливість успадкування накопичень. Якщо людина померла до виходу на пенсію або частково скористалася накопиченнями, залишок можна передати спадкоємцям.

Змішана система пенсій може також зміцнити внутрішню економіку країни завдяки довгостроковому інвестиційному ресурсу (близько 477 млрд. грн. до 2030 року за словами прем’єр-міністра Дениса Шмигаля). Також це покращить ставлення до "білої" зарплати — тобто офіційних працевлаштувань має стати більше.

Але найголовніше, що обов’язкові пенсійні накопичення мають збільшити розмір пенсій.

Ризики

Експерти виділяють кілька важливих ризиків:

Знецінення накопичень через інфляцію

В Україні рівень інфляції може значно впливати на накопичені кошти. Наприклад, у 2022 році інфляція сягнула 27%, тоді як державні облігації давали лише 16% річних. Це означає, що накопичення можуть втрачати свою реальну вартість.

Нестабільність економіки

Війна, кризи та нестача інвестицій можуть поставити під загрозу ефективність системи.

Затримки у впровадженні

Законодавчі ініціативи в Україні часто затягуються, тому існує ймовірність, що реформа може бути перенесена на ще пізніший термін.

Різниця між накопичувальною та солідарною пенсією

На сьогоднішній день в Україні діє солідарна пенсійна система. Це означає, що працюючі громадяни сплачують податки, що надходять до загального бюджету. З цих коштів здійснюються виплати нинішнім пенсіонерам.

Накопичувальна система працює інакше: частина пенсійного податку надходитиме до загального бюджету, а частина – на персональний рахунок громадянина. Протягом життя ці кошти накопичуватимуться, примножуватимуться за рахунок інвестицій та виплачуватимуться людині після виходу на пенсію.

Де отримати консультацію та додаткову інформацію

Отримати консультацію з приводу накопичувальної пенсії можна буде у Пенсійному фонді у разі її впровадження у 2026 році.

Висновок

Накопичувальна пенсія є важливою частиною пенсійної реформи, яка дозволить громадянам збільшити свої виплати та вплине на економіку в цілому. Її можуть запровадити вже у найближчі роки.

Порада: стежити за новинами законодавства та планувати пенсію заздалегідь.

