Підлітки-фурі влаштували "весілля" в Харкові та посварили українців (відео)

Підлітки в костюмах антропоморфних тварин "одружилися" просто на вулиці. У соцмережах: від жартів і підтримки до відвертого хейту.

У Харкові група підлітків, які належать до фурі-спільноти, влаштували жартівливе "весілля". Учасники події були в яскравих костюмах і масках тварин, а момент зафіксували на відео, яке швидко розійшлося соцмережами.

На кадрах видно, як підлітки з гумором "одружуються" з надіванням обручки на палець, гуляють містом, фотографуються й танцюють. Багато користувачів мережі відзначили, що маски та костюми виглядають дуже якісно.

Після публікації відео в коментарях розгорілася суперечка на сотні коментарів. Одні користувачі висміювали підлітків-фурі, часом переходячи на образи.

Підлітків-фурі обзивали

Інші ж ставали на їхній захист, наголошуючи, що це лише невинна розвага та самовираження дітей. Наголошують — дорослим не догодити.

"Хай веселяться, поки молоді", - кажуть коментатори

Хто такі фурі?

Фурі (від англ. furry — "пухнастий") — це субкультура людей, які по суті грають в антропоморфних тварин (таких, що мають людські риси: мову, емоції, ходу на двох ногах, одяг тощо). Вони створюють власних персонажів — "фурсон" (fursona, скорочення від "furry persona") — уявних істот, що поєднують риси тварини та людини. Часто ці образи відображають риси характеру самої людини або її фантазійного альтер-его.

Раніше "Телеграф" розповідав, що є й інша, схожа течія — квадробери. Однак вони, на відміну від фурі, намагаються імітувати тварин — бігають навпочіпки, не розмовляють, їдять корм для тварин. В мережі обговорювали відео дівчинки-квадроберки з Одеси.