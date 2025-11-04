Подростки-фури устроили "свадьбу" в Харькове и поссорили украинцев (видео)
Подростки в костюмах антропоморфных животных "женились" прямо на улице. В соцсетях: от шуток и поддержки до откровенного хейта.
В Харькове группа подростков, принадлежащих к фурри-сообществу, устроили шутливую "свадьбу". Участники происшествия были в ярких костюмах и масках животных, а момент зафиксировали на видео, которое быстро разошлось соцсетями.
На кадрах видно, как подростки шуточно "женятся" с надеванием обручального кольца на палец, гуляют по городу, фотографируются и танцуют. Многие пользователи сети отметили, что маски и костюмы выглядят очень качественно.
После публикации видео в комментариях разгорелся спор на сотни комментариев. Одни пользователи высмеивали подростков-фурри, иногда переходя на обиды.
Другие же становились на их защиту, отмечая, что это невинное развлечение и самовыражение детей. Отмечают — взрослым не угодить.
Кто такие фурри?
Фурри (от англ. furry — "пушистый") — это субкультура людей, по сути играющих в антропоморфных животных (имеющих человеческие черты: язык, эмоции, походку на двух ногах, одежду и т.д.). Они создают собственных персонажей — "фурсон" ( fursona, сокращение от "furry persona") — воображаемых существ, сочетающих черты животного и человека. Часто эти образы отражают черты характера самого человека или его фантазийного альтер-эго.
Ранее "Телеграф" рассказывал, что есть и другое, похожее течение — квадроберы. Однако они, в отличие от фурри, пытаются имитировать животных – бегают на корточки, не разговаривают, едят корм для животных. В сети обсуждали видео девочки-квадроберки из Одессы.