В Україні з'явиться відстрочка для військових. Хто та коли може її отримати

Новий законопроєкт закриє прогалину у чинному законодавстві

Верховна Рада України 4 листопада прийняла за основу законопроєкт №13574 про відстрочку від мобілізації для чоловіків 18-25 років. Але стосується це лише тих, хто відслужив більше одного року за контрактом.

Що треба знати:

Новий законопроєкт покликаний усунути правову колізію та забезпечити військовозобов’язаним, які вже відслужили річний контракт під час війни, період для адаптації

Після прийняття за основу розпочинається процес підготовки до другого читання

Як повідомляється з посиланням на карту законопроєкту №13574, він пропонує доповнити статтю 23 Закону "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію" новою частиною, яка встановлює чітку підставу для відстрочки.

Законопроєкт 13574

Чоловіки віком від 18 до 25 років, які під час воєнного стану відслужити один рік за контрактом можуть отримати відстрочку на 12 місяців. Але це можливо за умови, що контракт було укладено на один рік.

Законопроєкт передбачає відстрочку в один рік, яка діятиме з моменту звільнення з військової служби. Однак військовозобов'язані та резервісти можуть бути призвані на службу за власною згодою.

Зауважимо, що необхідність встановлення нової підстави для відстрочки пов'язана з прогалиною у чинному законодавстві. Адже наразі чоловіки, які служили за контрактом до 25 років, втрачають право на відстрочку. Тобто фактично їх можуть мобілізувати на службу знову навіть на наступний день після взяття на військовий облік. Ухвалення закону має усунути цю правову колізію та забезпечити військовозобов’язаним, які вже відслужили річний контракт під час війни, період для адаптації.

