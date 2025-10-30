Депутати проти "бусифікації", але Генштаб має запропонувати рішення: в Раді прокоментували сутички з ТЦК в Одесі
У ВР вважають, що військові самі повинні вгамувати пристрасті навколо мобілізації
В Одесі на території ринку "7-й кілометр", 30 жовтня сталася жорстка сутичка між місцевими та співробітниками ТЦК, які приїхали проводити мобілізаційні заходи. Розлючений натовп перевернув бус ТЦК, пошкодивши службове авто.
Що потрібно знати:
- Вранці в Одесі відбулася бійка деяких городян зі співробітниками ТЦК
- На відео, які поширюють у соцсемержах, можна побачити, що цивільні перекинули бус та розбили лобове скло ногами
- Вгамувати пристрасті навколо мобілізації повинні самі військові
Про це повідомляють місцеві Telegram-канали. В Одеському обласному ТЦК та СП розцінили напад не просто як хуліганство, а "спробу силового перешкоджання мобілізаційним заходам".
За словами нардепа від "Слуги народу", члена комітету ВР з нацбезпеки й оборони Єгора Чернєва, вгамувати пристрасті навколо мобілізації повинні самі військові.
Ми [на комітеті] якраз таки чекаємо пропозицій від Генерального штабу і Міністерства оборони з цих питань. Ми абсолютно точно завжди були проти "бусифікації", насильницьких дій по відношенню до мобілізованих і це точно потрібно виправляти. Та все ж таки рішення має бути запропоноване
Нагадаємо, що сутички цивільних з ТЦК в Україні відбуваються вже не вперше. Так, на початку серпня у Вінниці великий натовп заблокував місцевий стадіон "Локомотив", на якому військові ТЦК нібито утримували мобілізованих. Протести вилилися у протистояння з поліцією та спробу прорватися на стадіон.