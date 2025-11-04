В Украине появится отсрочка для военных. Кто и когда может ее получить

Новый законопроект закроет пробел в действующем законодательстве

Верховная Рада Украины 4 ноября приняла за основу законопроект №13574 об отсрочке от мобилизации для мужчин 18-25 лет. Но это касается только тех, кто отслужил более одного года по контракту.

Что нужно знать:

Новый законопроект призван устранить правовую коллизию и обеспечить военнообязанным, уже отслужившим годовой контракт во время войны, период для адаптации

После принятия за основу начинается процесс подготовки ко второму чтению

Как сообщается со ссылкой на карту законопроекта №13574, он предлагает дополнить статью 23 Закона "О мобилизационной подготовке и мобилизации" новой частью, устанавливающей четкое основание для отсрочки.

Законопроект 13574

Мужчины от 18 до 25 лет, которые во время военного положения отслужили один год по контракту могут получить отсрочку на 12 месяцев. Но это возможно при условии, что контракт был заключен на год.

Законопроект предусматривает отсрочку в один год, которая будет действовать с момента увольнения с военной службы. Однако военнообязанные и резервисты могут быть призваны на службу по собственному согласию.

Заметим, что необходимость установления нового основания для отсрочки связана с пробелом в действующем законодательстве. Ведь мужчины, которые служили по контракту до 25 лет, теряют право на отсрочку. То есть фактически их могут мобилизовать на службу снова даже на следующий день после взятия на военный учет. Принятие закона должно устранить эту правовую коллизию и обеспечить военнообязанным, уже отслужившим годовой контракт во время войны, период для адаптации.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что в Украине вступили в силу новые правила мобилизации.