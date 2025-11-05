Не тільки проїзд і комуналка: які ще пільги дає пенсійне посвідчення в Україні
Пенсіонери можуть користуватися безплатним транспортом, не платити за землю і отримати 50% знижку на страхування авто. Розбираємо, як це працює.
Не тільки підтверджує статус пенсіонера — від пенсійного посвідчення може бути й інша користь. Пенсіонери можуть отримати доступ до низки пільг і значно зменшити витрати на транспорт, комунальні послуги, землю та навіть страхування авто.
"Телеграф" розібрався, які можливості надає пенсійне посвідчення та чи всі пенсіонери можуть ними скористатися.
Безплатний проїзд і транспортні знижки
Насамперед пенсійне посвідчення дає право безплатно користуватися громадським транспортом. Зазначимо, підстави для проїзду пільговиків визначаються на місцевому рівні, тож, наприклад у Львові, для користування пільговим проїздом потрібно оформити спеціальну карту "Леокарт".
Водночас в Укрзалізниці безплатний проїзд для пенсіонерів діє лише в приміських електричках — на поїзди далекого сполучення пенсіонери купують квитки на загальних підставах. Єдине виключення — особи з інвалідністю 1 та 2 групи в період з 1 жовтня по 15 травня, їм надається знижка 50%.
Пільги на землю
Пенсіонери за віком звільняються від сплати земельного податку. Це важлива перевага для власників ділянок. Пільга надається в межах визначених норм:
- до 2 га — для ведення особистого сільського господарства;
- до 0,25 га — для будівництва житла в селі;
- до 0,15 га — у селищах міського типу;
- до 0,10 га — у містах;
- до 0,12 га — для садівництва.
Втім, пенсіонери, яким пенсію призначено за пільгових умов до досягнення 60 років, не можуть скористатися цією податковою знижкою.
Знижки на автострахування і стоянку
Власники авто з двигуном об’ємом до 2500 куб. см або електродвигуном потужністю до 100 кВт мають право на 50% знижку під час оформлення страхування. Також пенсіонери можуть безплатно користуватися автостоянками. Паркування без оплати можливо тільки для осіб з інвалідністю та тих, хто їх перевозить.
Комунальні пільги та субсидії
Держава частково або повністю може компенсувати вартість житлово-комунальних послуг для пенсіонерів. У деяких випадках компенсація може сягати 100%. Якщо витрати на комуналку перевищують 15% щомісячного доходу, можна оформити субсидію — для цього слід звернутися до Пенсійного фонду з заявою та декларацією про доходи.
Хто має право на 100% знижку
Повна компенсація за комунальні послуги, паливо чи газ для опалення передбачена для окремих категорій пенсіонерів, які працювали у сільській місцевості. Це колишні:
- педагоги
- медичні та фармацевтичні працівники
- спеціалісти із захисту рослин
- працівники бібліотек, музеїв та закладів культури.
Пільга діє лише для самих пенсіонерів — членам їхніх сімей вона не надається.
Безплатна юридична допомога
Пенсіонери можуть звертатися за безплатною правовою підтримкою. Первинні консультації доступні для всіх, а вторинна допомога (зокрема представництво в суді) — для тих, чиї доходи не перевищують встановленого законом рівня.
Раніше "Телеграф" розповідав, що частина пенсіонерів має пройти ідентифікацію до 31 грудня. Якщо цього не зробити, пенсію можна втратити.