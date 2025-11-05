Не тільки проїзд і комуналка: які ще пільги дає пенсійне посвідчення в Україні

Пенсіонери можуть користуватися безплатним транспортом, не платити за землю і отримати 50% знижку на страхування авто. Розбираємо, як це працює.

Не тільки підтверджує статус пенсіонера — від пенсійного посвідчення може бути й інша користь. Пенсіонери можуть отримати доступ до низки пільг і значно зменшити витрати на транспорт, комунальні послуги, землю та навіть страхування авто.

"Телеграф" розібрався, які можливості надає пенсійне посвідчення та чи всі пенсіонери можуть ними скористатися.

Безплатний проїзд і транспортні знижки

Насамперед пенсійне посвідчення дає право безплатно користуватися громадським транспортом. Зазначимо, підстави для проїзду пільговиків визначаються на місцевому рівні, тож, наприклад у Львові, для користування пільговим проїздом потрібно оформити спеціальну карту "Леокарт".

Водночас в Укрзалізниці безплатний проїзд для пенсіонерів діє лише в приміських електричках — на поїзди далекого сполучення пенсіонери купують квитки на загальних підставах. Єдине виключення — особи з інвалідністю 1 та 2 групи в період з 1 жовтня по 15 травня, їм надається знижка 50%.

Пільги на землю

Пенсіонери за віком звільняються від сплати земельного податку. Це важлива перевага для власників ділянок. Пільга надається в межах визначених норм:

до 2 га — для ведення особистого сільського господарства;

до 0,25 га — для будівництва житла в селі;

до 0,15 га — у селищах міського типу;

до 0,10 га — у містах;

до 0,12 га — для садівництва.

Втім, пенсіонери, яким пенсію призначено за пільгових умов до досягнення 60 років, не можуть скористатися цією податковою знижкою.

Знижки на автострахування і стоянку

Власники авто з двигуном об’ємом до 2500 куб. см або електродвигуном потужністю до 100 кВт мають право на 50% знижку під час оформлення страхування. Також пенсіонери можуть безплатно користуватися автостоянками. Паркування без оплати можливо тільки для осіб з інвалідністю та тих, хто їх перевозить.

Комунальні пільги та субсидії

Держава частково або повністю може компенсувати вартість житлово-комунальних послуг для пенсіонерів. У деяких випадках компенсація може сягати 100%. Якщо витрати на комуналку перевищують 15% щомісячного доходу, можна оформити субсидію — для цього слід звернутися до Пенсійного фонду з заявою та декларацією про доходи.

Як розрахувати розмір субсидії

Хто має право на 100% знижку

Повна компенсація за комунальні послуги, паливо чи газ для опалення передбачена для окремих категорій пенсіонерів, які працювали у сільській місцевості. Це колишні:

педагоги

медичні та фармацевтичні працівники

спеціалісти із захисту рослин

працівники бібліотек, музеїв та закладів культури.

Пільга діє лише для самих пенсіонерів — членам їхніх сімей вона не надається.

Безплатна юридична допомога

Пенсіонери можуть звертатися за безплатною правовою підтримкою. Первинні консультації доступні для всіх, а вторинна допомога (зокрема представництво в суді) — для тих, чиї доходи не перевищують встановленого законом рівня.

Раніше "Телеграф" розповідав, що частина пенсіонерів має пройти ідентифікацію до 31 грудня. Якщо цього не зробити, пенсію можна втратити.