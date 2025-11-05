Одразу в двох регіонах України різко зіпсувалося повітря: де важко дихати (карта)
Показники моніторингів перевалюють за 150, що означає "дуже шкідливий рівень"
У Києві та Львові значно погіршилася якість повітря вранці 5 листопада. На деяких ділянках взагалі стало небезпечно дихати.
Що потрібно знати:
- Червоний – дуже шкідливий рівень забруднення повітря, і він сьогодні фіксується одразу у трьох місцях
- Сильні забруднення повітря діють як на чутливі групи людей, а загалом всіх
- У столиці 5 листопада є багато місць, де повітря шкідливе для певних груп людей
"Телеграф", посилаючись на дані saveecobot, розповість, яка наразі ситуація з якістю повітря у столиці та Львові.
Нижче буде наведено таблицю, на якій вказано показники забрудненого повітря та здорового.
Повітря у Києві
На карті зазначено, що "червоний" показник зараз фіксується у двох місцях – на Лісовому проспекті, 6Б та на Володимирівському узвозі.
Загалом ситуація по столиці сьогодні несприятлива, оскільки на багатьох вулицях зафіксовано "помаранчевий" рівень.
Повітря у Львові
У місті на вулиці Ранкова, 18 відзначається "червоний" рівень. А на вулиці Зубрівська, 27 – "помаранчевий".
Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що у жовтні в Києві після атаки значно погіршилося повітря. У деяких районах він наразі відзначений як "шкідливий".