Рус

У Києві після атаки зіпсувалося повітря: де зараз найнебезпечніше (карта)

Автор
Анастасія Мокрик
Дата публікації
Читать на русском
Автор
1091
Яка ситуація з повітрям зараз у Києві Новина оновлена 22 жовтня 2025, 12:20
Яка ситуація з повітрям зараз у Києві. Фото Колаж "Телеграфу"

На карті вказані вулиці, де якість повітря не відповідає нормі

Після атаки ракетами та "шахедами" по Києву у ніч на 22 жовтня, у столиці фіксується значно погіршення якості повітря. У деяких районах воно наразі відзначене як "шкідливе".

Що потрібно знати:

  • Вночі 22 жовтня ворог атакував Київ, внаслідок чого були пожежі та задимлення
  • Шкідливе повітря зафіксовано у Шевченківському, Святошинському та Дніпровському районах
  • Ряд вулиць у столиці залишається після атаки з чистим та здоровим повітрям

"Телеграф", посилаючись на дані saveecobot, розповість, яка в Києві на цей час ситуація з повітрям. Загальна картина, за інформацією моніторингу, виглядає станом на 11:40 наступним чином:

Яка ситуація з повітрям у Києві 22 жовтня
Якість повітря у Києві 22 жовтня

Помаранчевий рівень (повітря шкідливе для чутливих груп) вказано у Шевченківському, Святошинському, Дніпровському районах міста.

Яка ситуація з повітрям у Києві 22 жовтня
У Шевченківському районі вказано "помаранчевий рівень"
Яка ситуація з повітрям у Києві 22 жовтня
У Святошинському районі вказано "помаранчевий рівень"
Яка ситуація з повітрям у Києві 22 жовтня
У Дніпровському районі вказано "помаранчевий рівень"

Водночас на деяких вулицях міста фіксується здорове та чисте повітря.

Яка ситуація з повітрям у Києві 22 жовтня
Деякі вулиці Києва відрізняються здоровим та чистим повітрям

Нижче буде наведено таблицю, на якій вказано показники забрудненого повітря та здорового.

Атака по Києву — коротко

У ніч на 22 жовтня ворог бив по столиці ракетами та "шахедами". В результаті загинули двоє людей та ще 19 постраждали. Серед постраждалих також є діти.

Кореспондент "Телеграфа" Ян Доброносов показав жахливі наслідки атаки містом. На кадрах видно, що в одному з будинків після прильоту утворилася дірка у стіні, в інших багатоповерхівках сталися пожежі після падіння уламків ракети та БПЛА.

Атака по Києву 22 жовтня
Наслідки атаки за Києвом. Фото: Ян Доброносов/"Телеграф"
Атака по Києву 22 жовтня
Наслідки атаки за Києвом. Фото: Ян Доброносов/"Телеграф"
Атака по Києву 22 жовтня
Наслідки атаки за Києвом. Фото: Ян Доброносов/"Телеграф"

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про все, що відомо про наслідки атаки по Україні в ніч проти 22 жовтня. Під ударом опинилися десять областей. Внаслідок обстрілів є загиблі та постраждалі.

Теги:
#Київ #Обстріл #Атака #Якість повітря #SaveEcoBot