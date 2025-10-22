У Києві після атаки зіпсувалося повітря: де зараз найнебезпечніше (карта)

На карті вказані вулиці, де якість повітря не відповідає нормі

Після атаки ракетами та "шахедами" по Києву у ніч на 22 жовтня, у столиці фіксується значно погіршення якості повітря. У деяких районах воно наразі відзначене як "шкідливе".

Що потрібно знати:

Вночі 22 жовтня ворог атакував Київ, внаслідок чого були пожежі та задимлення

Шкідливе повітря зафіксовано у Шевченківському, Святошинському та Дніпровському районах

Ряд вулиць у столиці залишається після атаки з чистим та здоровим повітрям

"Телеграф", посилаючись на дані saveecobot, розповість, яка в Києві на цей час ситуація з повітрям. Загальна картина, за інформацією моніторингу, виглядає станом на 11:40 наступним чином:

Якість повітря у Києві 22 жовтня

Помаранчевий рівень (повітря шкідливе для чутливих груп) вказано у Шевченківському, Святошинському, Дніпровському районах міста.

Водночас на деяких вулицях міста фіксується здорове та чисте повітря.

Деякі вулиці Києва відрізняються здоровим та чистим повітрям

Нижче буде наведено таблицю, на якій вказано показники забрудненого повітря та здорового.

Атака по Києву — коротко

У ніч на 22 жовтня ворог бив по столиці ракетами та "шахедами". В результаті загинули двоє людей та ще 19 постраждали. Серед постраждалих також є діти.

Кореспондент "Телеграфа" Ян Доброносов показав жахливі наслідки атаки містом. На кадрах видно, що в одному з будинків після прильоту утворилася дірка у стіні, в інших багатоповерхівках сталися пожежі після падіння уламків ракети та БПЛА.

Наслідки атаки за Києвом. Фото: Ян Доброносов/"Телеграф"

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про все, що відомо про наслідки атаки по Україні в ніч проти 22 жовтня. Під ударом опинилися десять областей. Внаслідок обстрілів є загиблі та постраждалі.