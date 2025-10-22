У Києві після атаки зіпсувалося повітря: де зараз найнебезпечніше (карта)
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
- 1091
На карті вказані вулиці, де якість повітря не відповідає нормі
Після атаки ракетами та "шахедами" по Києву у ніч на 22 жовтня, у столиці фіксується значно погіршення якості повітря. У деяких районах воно наразі відзначене як "шкідливе".
Що потрібно знати:
- Вночі 22 жовтня ворог атакував Київ, внаслідок чого були пожежі та задимлення
- Шкідливе повітря зафіксовано у Шевченківському, Святошинському та Дніпровському районах
- Ряд вулиць у столиці залишається після атаки з чистим та здоровим повітрям
"Телеграф", посилаючись на дані saveecobot, розповість, яка в Києві на цей час ситуація з повітрям. Загальна картина, за інформацією моніторингу, виглядає станом на 11:40 наступним чином:
Помаранчевий рівень (повітря шкідливе для чутливих груп) вказано у Шевченківському, Святошинському, Дніпровському районах міста.
Водночас на деяких вулицях міста фіксується здорове та чисте повітря.
Нижче буде наведено таблицю, на якій вказано показники забрудненого повітря та здорового.
Атака по Києву — коротко
У ніч на 22 жовтня ворог бив по столиці ракетами та "шахедами". В результаті загинули двоє людей та ще 19 постраждали. Серед постраждалих також є діти.
Кореспондент "Телеграфа" Ян Доброносов показав жахливі наслідки атаки містом. На кадрах видно, що в одному з будинків після прильоту утворилася дірка у стіні, в інших багатоповерхівках сталися пожежі після падіння уламків ракети та БПЛА.
Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про все, що відомо про наслідки атаки по Україні в ніч проти 22 жовтня. Під ударом опинилися десять областей. Внаслідок обстрілів є загиблі та постраждалі.