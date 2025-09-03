Після обстрілу над містом України нависла чорна хмара: яка якість повітря (відео)

Дехто з місцевих жителів може відчувати незначні симптоми від тривалого впливу забруднення

У Калуші на Івано-Франківщині після нічного обстрілу 3 вересня зафіксовано погіршення якості атмосферного повітря, що викликало стурбованість серед місцевих мешканців. Над містом стоїть щільна хмара чорного диму, яка протягом дня не розсіюється.

За повідомленнями Калуського районного відділу обласного центру контролю та профілактики хвороб МОЗ України, ситуація зі станом атмосферного повітря погіршилася 3 вересня. Фахівці в такому випадку радять дотримуватися кількох правил:

зачиняти вікна та двері в приміщеннях;

обмежити перебування на вулиці, особливо уникати фізичних навантажень на відкритому повітрі;

вживати достатню кількість води;

використовувати очищувач повітря на максимальному режимі, якщо він є;

проводити регулярне вологе прибирання в приміщеннях;

після перебування на вулиці ретельно мити відкриті ділянки шкіри (руки та обличчя) з милом;

промивати ніс сольовим розчином;

уникати куріння.

Згідно з даними "AccuWeather", станом на 3 вересня, поточний індекс якості повітря у Калуші становить 48, що відповідає категорії "гарний". Це означає, що загалом повітря придатне для більшості людей, проте чутливі особи можуть відчувати незначні або помірні симптоми від тривалого впливу забруднення.

Скриншот із сайту "AccuWeather"

На інтерактивній мапі місто позначено жовто-зеленим кольором, що свідчить про проміжний стан між гарним і помірним рівнем забруднення.

Скриншот із сайту "AccuWeather"

Відео з місцевого Telegram-каналу показує, що над Калушем досі висить щільна хмара диму, яка закриває небо та створює відчуття туманності в місті.

Нагадаємо: "Телеграф" повідомляв, що в ніч на середу, 3 вересня, Калуш Івано-Франківської області зазнав російського удару: по місту було завдано масованого комбінованого ракетно-дронового удару. Внаслідок цього в місті скасовано заняття в школах, не працюють дитячі садки. На щастя, жертв, постраждалих та руйнувань житлових будинків немає.