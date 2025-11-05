Сразу в двух регионах Украины резко испортился воздух: где тяжело дышать (карта)
Показатели мониторингов переваливают за 150, что означает "очень вредный уровень"
В Киеве и во Львове значительно ухудшилось качество воздуха утром 5 ноября. На некоторых участках и вовсе стало опасно дышать.
Что нужно знать:
- Красный — очень вредный уровень загрязнения воздуха, и он сегодня фиксируется сразу в трех местах
- Сильные загрязнения воздуха действуют не только на чувствительные группы людей, а в целом на всех
- В столице 5 ноября есть много мест, где воздух вредный для определенных групп людей
"Телеграф", ссылаясь на данные saveecobot, расскажет, какая на данный момент ситуация с качеством воздуха в столице и Львове.
Ниже будет приведена таблица, на котором указаны показатели загрязненного воздуха и здорового.
Воздух в Киеве
На карте указано, что "красный" показатель сейчас фиксируется в двух местах — на Лесном проспекте, 6Б и на Владимирском спуске.
В целом, ситуация по столице сегодня неблагоприятная, поскольку на многих улицах зафиксирован "оранжевый" уровень.
Воздух во Львове
В городе на улице Ранкова, 18 отмечается "красный" уровень. А на улице Зубровская, 27 — "оранжевый".
Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в октябре в Киеве после атаки значительно ухудшился воздух. В некоторых районах он сейчас отмечен как "вредный".