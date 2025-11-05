Сразу в двух регионах Украины резко испортился воздух: где тяжело дышать (карта)

Показатели мониторингов переваливают за 150, что означает "очень вредный уровень"

В Киеве и во Львове значительно ухудшилось качество воздуха утром 5 ноября. На некоторых участках и вовсе стало опасно дышать.

Что нужно знать:

Красный — очень вредный уровень загрязнения воздуха, и он сегодня фиксируется сразу в трех местах

Сильные загрязнения воздуха действуют не только на чувствительные группы людей, а в целом на всех

В столице 5 ноября есть много мест, где воздух вредный для определенных групп людей

"Телеграф", ссылаясь на данные saveecobot, расскажет, какая на данный момент ситуация с качеством воздуха в столице и Львове.

Ниже будет приведена таблица, на котором указаны показатели загрязненного воздуха и здорового.

Индекс качества воздуха

Воздух в Киеве

На карте указано, что "красный" показатель сейчас фиксируется в двух местах — на Лесном проспекте, 6Б и на Владимирском спуске.

В целом, ситуация по столице сегодня неблагоприятная, поскольку на многих улицах зафиксирован "оранжевый" уровень.

Качество воздуха в Киеве 5 ноября

Воздух во Львове

В городе на улице Ранкова, 18 отмечается "красный" уровень. А на улице Зубровская, 27 — "оранжевый".

Какая ситуация с воздухом во Львове

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в октябре в Киеве после атаки значительно ухудшился воздух. В некоторых районах он сейчас отмечен как "вредный".