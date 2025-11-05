"Дебілізм та абсурд". Нардеп Мазурашу спростував чутки про крадіжку собачки

Нардеп розповів, що насправді відбулося

Мережею шириться інформація, що народний депутат з фракції "Слуга народу" Георгій Мазурашу нібито "вкрав собаку". Інцидент, спотворену версію якого розповсюджують у мережі, трапився ще 1 жовтня в селі Городилець.

В мережі пишуть, що з подвір'я місцевого готелю зник джек-рассел на прізвисько Бадді. Заявляють, нібито дружина нардепа Ольга Мазурашу поклала собаку в багажник, а чоловік — нардеп Георгій Мазурашу, "спокійно спостерігав".

Народний депутат Георгій Мазурашу / Facebook-сторінка

"Телеграф" отримав коментар від Георгія Мазурашу, що сталося насправді. За словами нардепа, ця історія — "дебілізм та абсурд". Він розповів, що в день зйомки (1 жовтня) дійсно був біля готелю, приїхав туди забрати дружину та сина. Нардеп бачив та розповів поліцейському, що джек-рассел побіг в бік виїзду з готелю.

Вже 3 жовтня поліцейський надіслав повідомлення у якому сповістив, що собака знайшовся. Ще через декілька днів інший поліцейській зателефонував дружині нардепа та перепросив за некоректну поведінку у цій абсурдній історії.

Смішно навіть писати таке, бо ми навіть не думали думати про подібне. Це дебілізм і абсурд, Георгій Мазурашу

Після звинувачень у викрадені собаки Мазурашу дав дозвіл правоохоронцям обшукати авто. Машину також перевірив експерт на предмет біологічних слідів собаки (слюна, шерсть) та нічого не знайшов.

В родині Мазурашу люблять собак та не заподіють їм шкоди. В них живе троє песиків.

