"Дебилизм и абсурд". Нардеп Мазурашу опроверг слухи о краже собачки

Нардеп рассказал, что действительно произошло

По сети ширится информация, что народный депутат из фракции "Слуга народа" Георгий Мазурашу якобы "украл собаку". Инцидент, искаженную версию которого распространяют в сети, произошел еще 1 октября в селе Городилец.

В сети пишут, что со двора местного отеля исчез джек-рассел по кличке Бадди. Заявляют, что жена нардепа Ольга Мазурашу якобы положила собаку в багажник, а муж — нардеп Георгий Мазурашу, "спокойно наблюдал".

Георгий Мазурашу

"Телеграф" получил комментарий от Георгия Мазурашу, что произошло на самом деле. По словам нардепа, эта история — "дебилизм и абсурд". Он рассказал, что в день съемки (1 октября) действительно был у гостиницы, приехал туда забрать жену и сына. Нардеп видел и рассказал полицейскому, что джек-рассел побежал в сторону выезда из отеля.

Уже 3 октября полицейский отправил сообщение в котором оповестил, что песик нашелся. Еще через несколько дней другой полицейский позвонил по телефону жене нардепа и извинился за некорректное поведение в этой абсурдной истории.

Смешно даже писать такое, потому что мы даже не думали думать о подобном. Это дебилизм и абсурд, Георгий Мазурашу

После обвинений в краже собаки Мазурашу дал разрешение правоохранителям обыскать авто. Машину также проверил эксперт на предмет биологических следов собаки (слюна, шерсть) и ничего не нашел.

В семье Мазурашу любят собак и не причинят им вреда. У них живет три собачки.

