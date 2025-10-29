Був журналістом і програв вибори: що відомо про нового нардепа ВР Слинька (фото)

З політикою Слинько пов’язав своє життя у 2019 році

У Верховній Раді України з’явився новий народний депутат — "слуга народу" Дмитро Слинько. Він посів місце депутатки Ганни Колесник після її дострокового припинення повноважень.

Що потрібно знати:

Анна Колесник подала заяву про складання мандата у червні, а у жовтні її повноваження було припинено.

Слинько був наступним у виборчому списку партії, тому після відходу Колесник він став народним депутатом

До приходу в політику Дмитро Слинько був журналістом у відомих українських інтернет-виданнях

Про це повідомляє Центральна виборча комісія. Там зазначили, що раніше Комісія отримала ухвалу ВР про дострокове припинення повноважень народного депутата України Ганни Колесник. Її було обрано на позачергових парламентських виборах 21 липня 2019 р. у загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі від партії "Слуга народу".

"Розглянувши документи, Комісія визнала обраним та зареєструвала народного депутата України Дмитра Слинька, обраного на позачергових виборах народних депутатів України 21 липня 2019 року у загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі, від політичної партії "Слуга народу" № 151", — йдеться у повідомленні.

Дмитро Слинько — що про нього відомо

Народився 29 грудня 1979 року у Києві.

Закінчив Київський національний університет ім. Тараса Шевченка за спеціальністю "міжнародна економіка".

Згідно з інформацією зі ЗМІ, Слинько раніше працював журналістом, був співробітником "UA: Перший", редактором культурологічних програм, співпрацював із журналом "Фокус". Окрім цього працював у "Кореспонденті".

У 2019 році невдало балотувався до Верховної Ради 9 скликання від партії "Слуга народу" (№151 у списку) як безпартійне.

Також у 2019 році став помічником нардепки 9-го скликання Євгенії Кравчук, обраної від "Слуги народу".

2020 року працював у штаті партії "Слуги народу".

