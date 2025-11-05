Анджеліна Джолі приїхала до Херсону? В мережі показали фотофакт, що про це відомо

Анджеліна Джолі вже була в Україні, у 2022 році

Сьогодні, 5 листопада, у мережі з'явилася інформація, що до України завітала Анджеліна Джолі. Голлівудська акторка приїхала у місто Херсон, яке майже щодня обстрілюють російські окупанти.

Про це повідомив Телеграм-канал "Батальйон Монако". Він опублікував фото, на якому зірка зображена у бронежилеті.

Анджеліна Джолі

Херсонський Телеграм-канал повідомив, що зірка Голлівуду відвідала місто-герой в рамках програми благодійної допомоги й побувала в місцевих медзакладах. Також було опубліковано фото, де Джолі у бронежилеті грається з дітьми.

Анджеліна Джолі

"Вона не вибирала якийсь "обережний маршрут", а відвідувала дуже небезпечні ділянки фронту, хоча могла цього не робити", – зазначили у пабліку

Варто зазначити, що Херсон чи не щодня страждає від обстрілів з боку Росії. Зокрема, 3 листопада російська армія атакувала житловий квартал у Корабельному районі. Один зі снарядів влучив у будинок.

Нагадаємо, що Анджеліна Джолі приїхала до України не вперше. У 2022 році зірка відвідала Львів з приватною гуманітарною місією і поспілкувалася з дітьми, які постраждали від обстрілів. Акторка відвідала центр для дітей та молоді з інвалідністю і зустрілася з волонтерами та переселенцями на залізничному вокзалі. Джолі помітили в одному із львівських закладів, що породило безліч мемів.

Раніше "Телеграф" розповідав, що Україну відвідав принц Вільям. Монарх приїхав з метою підтримати поранених військових та розвивати в Україні проєкти з реабілітації.