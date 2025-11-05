Укр

Анджелина Джоли приехала в Херсон? В сети показали фотофакт, что об этом известно

Анджелина Джоли Новость обновлена 05 ноября 2025, 16:52
Анджелина Джоли. Фото Getty Images, коллаж "Телеграфа"

Анджелина Джоли уже была в Украине, в 2022 году

Сегодня, 5 ноября, в сети появилась информация, что Украину посетила Анджелина Джоли. Голливудская актриса приехала в Херсон, который почти каждый день обстреливают российские оккупанты.

Об этом сообщил Телеграмм-канал "Батальон Монако". Он опубликовал фото, на котором звезда изображена в бронежилете.

Новость дополняется…

