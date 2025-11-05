Анджелина Джоли приехала в Херсон? В сети показали фотофакт, что об этом известно
- Автор
-
- Дата публикации
-
Читати українською
- Автор
Анджелина Джоли уже была в Украине, в 2022 году
Сегодня, 5 ноября, в сети появилась информация, что Украину посетила Анджелина Джоли. Голливудская актриса приехала в Херсон, который почти каждый день обстреливают российские оккупанты.
Об этом сообщил Телеграмм-канал "Батальон Монако". Он опубликовал фото, на котором звезда изображена в бронежилете.
Новость дополняется…