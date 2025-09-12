Принц Гаррі приїхав в Україну після дуже емоційної події: про що йдеться

Герцог Сассекський прибув до Києва вранці поїздом

У п’ятницю, 12 вересня, з неанонсованим візитом, але на запрошення українського уряду, до Києва прибув принц Гаррі. Відомо, що монарх приїхав з метою підтримати поранених військових та розвивати в Україні проекти з реабілітації, у тому числі через спорт та ініціативи Invictus Games.

А ось перед поїздкою до Києва принц Гаррі пережив емоційну подію — він уперше за півтора року зустрівся зі своїм батьком королем Чарльзом. Візит принца до Великобританії тривав чотири дні на цьому тижні, і тепер монарх відвідав Київ.

Принц Гаррі приїхав до Києва 12 вересня

Як відомо, у 2020 році Гаррі та його дружина Меган Маркл зреклися королівської родини і поїхали жити до Каліфорнії, подалі від уваги преси та королівських обов’язків. Після цього спілкування принца із сім’єю суттєво скоротилося.

Востаннє Гаррі спілкувався з батьком, коли королю Чарльзу діагностували онкологічне захворювання. Тепер же у вересні 2025 року вони знову зустрілися.

Принц Гаррі зустрівся з батьком королем Чарльзом у Великій Британії

Експерти кажуть, що принц Гаррі дуже чекав на цю зустріч із батьком і вона може стати першим кроком до примирення в королівській родині. Однак у цей період молодшому синові дуже важливо налагодити довірчі стосунки з батьком.

Представник герцога Сассекського розповів журналістам, що візит принца Гаррі до Великобританії пройшов дуже добре. Він був радий зустрітися не лише з батьком, а й зі старими друзями та колегами.

Раніше "Телеграф" розповідав, що принц Гаррі вже приїжджав до України. Це було під час великодніх свят, тоді він побував лише у Львові.