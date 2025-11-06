Реальна ціна блекаутів: який продукт може скоро злетіти в ціні через обстріли

Використання дизельних генераторів означає миттєві збитки для виробників

Виробники хліба в Україні опинилися у скрутному становищі через блекаути, викликані обстрілами. Пекарні зупиняють виробництво через збитки.

Про це у коментарі "Телеграфу" розповіли експерти. Повну версію матеріалу про ціни в Україні читайте на нашому сайті, перейшовши за посиланням.

За словами віцепрезидента Всеукраїнської асоціації пекарів та директор хлібопекарського виробництва "Урожай" у Запоріжжі Олексія Пучкова, блекаути створюють виробникам дилему: працювати на генераторах або зупиняти виробництво. Більшість пекарень обирають другий варіант через надто високу собівартість.

У нас теж є генератори, які можуть дозволити пройти часи відключень або блекаутів. Але через їх собівартість настільки велика буде цього хлібу пояснив директор хлібопекарського виробництва "Урожай"

Він пояснив, що коли пекарі не мають доходів, використання дизельних генераторів означає миттєві збитки.

А президент Всеукраїнської асоціації пекарів Юрій Дученко підтвердив, що епізодичні або тривалі відключення електроенергії призводять до кількох негативних наслідків: вимушеного зупинення виробництва, простоїв обладнання, додаткових витрат на резервне живлення та втрат продукції. Усе це підвищує собівартість випікання хліба.

Вищезазначені чинники змушують пекарські підприємства враховувати 'буферні витрати' та закладати ризики у калькуляцію, що в кінцевому результаті може спричинити зростання цін пояснив він

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що в цей час ціни на окремі продукти в Україні вже злетіли в космос.