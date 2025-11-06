Реальная цена блэкаутов: какой продукт может скоро взлететь в цене из-за обстрелов

Использование дизельных генераторов означает мгновенный ущерб для производителей

Производители хлеба в Украине оказались в затруднительном положении из-за блэкаутов, вызванных обстрелами. Пекарни останавливают производства из-за убытков.

По словам вице-президента Всеукраинской ассоциации пекарей и директор хлебопекарного производства "Урожай" в Запорожье Алексея Пучкова, блэкауты создают производителям дилемму: работать на генераторах или останавливать производство. Большинство пекарен выбирают второй вариант из-за слишком высокой себестоимости.

У нас тоже есть генераторы, которые могут позволить пройти время отключений или блекаутов. Но из-за их себестоимости столь велика будет этого хлеба объяснил директор хлебопекарного производства "Урожай"

Он объяснил, что, когда у пекарей нет доходов, использование дизельных генераторов означает мгновенный ущерб.

А президент Всеукраинской ассоциации пекарей Юрий Дученко подтвердил, что эпизодические или длительные отключения электроэнергии приводят к нескольким негативным последствиям: вынужденной остановке производства, простоям оборудования, дополнительным затратам на резервное питание и потерям продукции. Все это увеличивает себестоимость выпекания хлеба.

Вышеупомянутые факторы заставляют пекарские предприятия учитывать "буферные расходы" и закладывать риски в калькуляцию, что в конечном итоге может повлечь за собой рост цен пояснил он

