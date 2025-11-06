"Підгорає, я хочу": Віталій Кім про звикання до війни та амбіційні плани

Голова Миколаївської обласної військової адміністрації Вітайлій Кім уже замислюється про політику після війни. Втім, сам він уже прийняв життя, що сусідить із бойовими діями і живе в реальності, що "це ніколи не закінчиться".

Про це він розповів в інтерв’ю КШДУ Media.

Потрібно жити в цій реальності — про прогноз після закінчення війни

Відповідаючи на запитання про те, чи є шанс, що вже можна готуватися до миру, Віталій Кім заявив, що переконаний, що прогнози щодо війни зараз "шкідливі".

"Можу посилатися на свої більш ранні слова. Були стадії, коли всі думали, що ось-ось це швидко закінчиться. Потім стадія — все буде довго і важко. І потім стадія — це ніколи не закінчиться, потрібно жити в цій реальності. І це ось ця початкова третя стадія у багатьох людей, яких я знаю. Та й у мене, однак, у мене вона раніше почалася. Я бачу, що людям не дуже цікаві зараз ці прогнози, що колись і куди. Усі живуть у цій парадигмі, вибудовують свої плани без перспектив довгострокових", — сказав Кім.

Люди звикли — про життя у прифронтових регіонах

Глава Миколаївської ОВА підтвердив, що і в його регіоні, і в інших, є відчуття нової хвилі страху, що насувається.

"У нас зараз більш менш спокійний регіон, за винятком кількох громад, які обстрілюють щодня. Там люди живуть під обстрілами. Але по старій пам'яті, коли обстріли у нас були щодня, і там, де я відвідую моїх колег, усі давним-давно звикли до обстрілів. Це інший рівень ризиків, але вони в ньому живуть і роблять всі ті речі, що і ми робимо. Просто люди обмежені у можливостях відпочивати, можливостях розслабитися і так далі. Проблема така є у прифронтових регіонах, де наближається фронт, де потрібна евакуація людей, де ворог підходить ближче. Там ця історія працює, бо ти чекаєш…", — підкреслив він.

При цьому в інших регіонах, на його думку, більшість людей вже звикли до цих подій.

"А у всіх інших регіонах, ну, в більшості, навіть усередині області, там частина може області переживати, а інша частина – ні. Люди дуже звикли, на жаль, до війни і ставляться до цих подій, до будь-яких ризиків, як до буденності", — вважає чиновник.

Дружина проти, а в мене підгоряє — про плани на майбутнє

Віталій Кім згадав, що раніше завжди дотримувався думки про те, що плани щодо своєї кар’єри він не будуватиме до кінця війни. Однак останнім часом це відчуття змінюється.

"Я завжди відповідав, що я до кінця війни не прийматиму жодних рішень і що скажуть, той буду, робитиму. Але насправді відчуваю, що я потроху змінюю цю думку, що я кудись, я вже хочу. Рішення зараз немає, але я по собі відчуваю, що у мене така злість трохи зростає, що у мене вже трохи підгоряє. Я хочу. Але дружина проти", — каже Кім.

