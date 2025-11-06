"Подгорает, я хочу": Виталий Ким о конце войны и мыслях о большой политике

У украинцев есть ощущение новой волны страха, которая надвигается

Глава Николаевской областной военной администрации Витайлий Ким уже задумывается о политике после войны. Впрочем, сам он уже принял жизнь, соседствующую с боевыми действиями и живет в реальности, что "это никогда не закончится".

Об этом он рассказал в интервью КШДУ Media.

Нужно жить в этой реальности — о прогнозе по окончанию войны

Отвечая на вопрос о том, есть ли шанс, что уже можно готовится к миру, Виталий Ким заявил, что убежден — прогнозы по войне сейчас "вредны".

"Могу ссылаться на свои более ранние слова. Были стадии, когда все думали, что вот-вот это скоро закончится. Потом стадия — все будет долго и тяжело. И затем стадия — это никогда не кончится, нужно жить в этой реальности. И это вот эта начальная третья стадия у многих людей, которых я знаю. Да и у меня, но, у меня она раньше началась. Я вижу, что людям не очень интересны сейчас эти прогнозы, что когда и куда. Все живут в этой парадигме, выстраивают свои планы без перспектив долгосрочных", — сказал Ким.

Люди привыкли — о жизни в прифронтовых регионах

Главы Николаевской ОВА подтвердил, что и в его регионе, и других, есть ощущение новой волны страха, которая надвигается.

"У нас сейчас более или менее спокойный регион, за исключением нескольких общин, которые обстреливают каждый день. Там люди живут под обстрелами. Но по старой памяти, когда обстрелы у нас были каждый день, и там, где я посещаю моих коллег, все давным-давно привыкли к обстрелам. Это другой просто уровень рисков, но они в нем живут и делают все те вещи, что и мы делаем. Просто люди ограничены в возможностях отдыхать, в возможностях расслабиться и так далее. Проблема такая в прифронтовых регионах, где приближается фронт, где нужна эвакуация людей, где враг подходит ближе. Там эта история работает, потому что ты в ожидании…", — отметин он.

При этом в остальных регионах, по его мнению, большинство людей уже привыкло к этим событиям.

"А во всех остальных регионах, ну, в большинстве, даже внутри области, там часть может области переживать, а другая часть – нет. Люди очень привыкли, к сожалению, к войне и относятся к этим событиям, ко всяким рискам, как к обыденности", — считает чиновник.

Жена против, а у меня подгорает — о планах на будущее

Виталий Ким с женой Юлией

Виталий Ким вспомнил, что ранее всегда придерживался мнения о том, что планы о своей карьере он не будет строить до конца войны. Однако в последнее время это ощущение меняется.

"Я всегда отвечал, что я до конца войны не буду принимать никаких решений и что скажут, тот буду, буду делать. Но на самом деле чувствую, что я понемногу меняю эту мысль, что я куда-то, я уже хочу. Решения сейчас нет, но я по себе чувствую, что у меня такая злость немного растет, что у меня уже немного подгорает. Я хочу. Но жена против", — говорит Ким.

