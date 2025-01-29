Був заспокійливим для українців на початку війни: де зараз Віталій Кім і чи справді він зник

Чиновник останнім часом все рідше з’являється у публічному просторі

Віталій Кім — український політик із команди Зеленського, голова Миколаївської обласної військової адміністрації. На початку повномасштабної війни він прославився на всю Україну як "заспокійливе" для народу. Справа в тому, що Кім записував на диво спокійні відео, багато жартував та підбадьорював українців, коли довкола був справжній хаос. Однак згодом публічна діяльність Віталія Кіма зійшла нанівець.

"Телеграф" розповість, чим зараз займається Віталій Кім і чи справді він зник.

Віталій Кім — що про нього відомо і де він зараз

Віталій Кім – відомий український підприємець, чиновник, який очолює Миколаївську обласну військову адміністрацію. Він став головою ОВА 25 листопада 2020 року і продовжує обіймати цю посаду весь цей час.

З початку повномасштабної війни адміністрація Віталія Кіма разом із військовими та волонтерами робили все, щоб зупинити російських окупантів. А сам чиновник став справжнім заспокійливим для українців у тому хаосі, який діявся у перші тижні повномасштабної війни.

Його знаменита фраза: "Доброго вечора, ми з України!" стала справжнім хітом, який пам’ятають усі українці. Саме цю фразу говорив Віталій Кім у своїх відеозверненнях та постах у соцмережах. А фото Кіма з ногами на столі та в яскравих різнокольорових шкарпетках стало справжнім мемом, який трапляється у соцмережах і зараз.

Однак через три роки з початку повномасштабної війни Віталій Кім зменшив свою присутність у медіа. І зробив він це навмисне. Як розповів чиновник в інтерв’ю ТСН, зараз у "заспокійливому" вже немає потреби, адже з’явилося безліч різних каналів інформування людей про ситуацію.

"Для того часу було завдання – треба було заспокоїти людей, заспокоїти військових, тому що росіяни готували ІПСО проти нас, щоб ми турбувалися, нервувалися, реагували на їхні вкиди, і тоді це було потрібно. Але за ці два роки змінилася картинка нашої медіасфери. Тому я не розважатиму просто так, тому що в мене багато роботи", — пояснив Віталій Кім своє "зникнення".

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