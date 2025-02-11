На місце Зеленського не мітить. Кім розповів, чи готується до участі у виборах та яких

Політики, зокрема Віталій Кім, застерігають про ризики дестабілізації країни через виборчий процес

В українському суспільстві триває дискусія щодо можливості проведення виборів під час війни. З одного боку, Конституція України гарантує право громадян на вибори, а з іншого – воєнний стан вносить суттєві обмеження у реалізацію цього права.

Відповідно до українського законодавства, проведення вільних, чесних і демократичних виборів в умовах воєнного стану неможливе. Конституція України забороняє проведення виборів до парламенту, а профільне законодавство – виборів Президента. Обмеження можуть бути зняті, але Конституцію змінити неможливо.

У Верховній Раді України вже є вакантні місця, зокрема через окупацію територій та перехід депутатів на державну службу. Станом на кінець листопада 2024 року в парламенті було 400 народних обранців з 450 можливих.

Думки політиків

Віталій Кім, голова Миколаївської обласної військової адміністрації (з 2020 року) та підприємець, поділився своїми думками щодо можливої участі у виборах мера Миколаєва або до Верховної Ради в інтерв'ю "Укрінформ". Він зазначив, що зараз у суспільстві активно обговорюється тема майбутніх виборів, до яких він ставиться негативно, оскільки вважає, що вибори під час війни вигідні росіянам, оскільки це призведе до розбрату та відволікання від основних проблем.

Кім підкреслив, що під час війни має бути сильна владна вертикаль, щоб уникнути дестабілізації ситуації. На питання щодо його можливого балотування до Верховної Ради чи на посаду мера Миколаєва, Кім відповів, що його шанси оцінюються як "50 на 50 – або буду, або ні".

Рік тому Віталій Кім уже розповідав, що не має президентських амбіцій. За його словами, одна з його цілей – зробити Миколаївський регіон інвестиційно-привабливим. Кім хоче довести світові, що в Україні безпечно інвестувати.

Раніше "Телеграф" розповідав, що Кіт Келлог висловився щодо виборів в Україні до закінчення війни. За його словами, вибори потрібно проводити після закінчення війни.