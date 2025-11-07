Кому з водіїв у жодному разі не можна відкладати заміну шин перед зимою: перевірте себе у списку

Найбільша небезпека літньої гуми на морозі – втрата еластичності

Особливу увагу до заміни шин перед холодами повинні приділити кілька категорій водіїв. Нехтування цим може призвести до сумних наслідків.

Досвідчений шиномонтажник Віталій Миколайович та автоюрист Олександр Швець у коментарі "Телеграфу" попередили про небезпеку.

Найбільша небезпека літньої гуми на морозі – втрата еластичності. Експерти пояснюють, що за температури нижче +5°C літні шини тверднуть і поводяться як ковзани.

Кому потрібно перевзутися в першу чергу:

Особливу увагу до заміни шин мають приділити кілька категорій водіїв. Насамперед – новачки за кермом . Їм бракує досвіду, щоб відчути момент втрати керованості.

"На передній привід кращу за якістю гуму – назад. На шиномонтажі дивляться, яка пара збереглася краще. Ту, що краще – ставимо назад. Бо якщо гальмуватимеш, на гіршій гумі зад може занести вбік".

Важкі позашляховики та водії, які часто їздять за місто, потребують особливо якісної зимової гуми.

Автоюрист Олександр Швець уточнює: "Якщо ви їздите на полювання або живете в лісі десь, і дороги ніколи не чистяться, то зовсім інші вимоги треба до гуми".

