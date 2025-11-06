Через цю помилку взимку водіїв каратимуть штрафом: скільки доведеться платити за літню гуму

Вже скоро водіїв можуть почати карати

З настанням холодів українським автомобілістам необхідно змінити гуму на зимову. Якщо цього не зробити, тоді можна отримати штраф.

Автоюрист Юрій Швець у коментарі "Телеграфу" розповів про правові нюанси.

Детальніше читайте у матеріалі: "Всесезонка", зимові шини та штрафи за літню гуму: розвінчуємо головні міфи українських водіїв".

Він пояснив, що на цей час в Україні прямого штрафу за несезонну гуму немає. При цьому Олександр Швець попереджає: "В правилах дорожнього руху взагалі щодо сезонності шин існує примітка тільки, що за умови, коли слизька дорога, то шини повинні відповідати стану дорожнього покриття. Тобто, штрафувати за це не можуть, але є вимоги, загальні вимоги, коли забороняється експлуатація транспортних засобів. Тобто, якщо стоять шини зимові взимку, але вони лисі, от тоді якраз і отримаєте штраф".

Проте вже найближчим часом штрафи за несезонну "гуму" таки можуть з'явитися. У Верховній Раді зареєстрований законопроєкт №11029, який передбачає штраф 1700 гривень за використання несезонних шин. При повторному порушенні – від 3400 до 8500 гривень плюс позбавлення прав на 3-6 місяців.

Штрафи

