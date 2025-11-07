Кому из водителей ни в коем случае нельзя откладывать замену шин перед зимой: проверьте себя в списке

Самая большая опасность летней резины на морозе – потеря эластичности

Особое внимание замене шин перед холодами должны уделить несколько категорий водителей. Пренебрежение этим может обернуться печальными последствиями.

Опытный шиномонтажник Виталий Николаевич и автоюрист Александр Швец в комментарии "Телеграфу" предупредили об опасности.

Самая большая опасность летней резины на морозе – потеря эластичности. Эксперты объясняют, что при температуре ниже +5°C летние шины затвердевают и ведут себя как коньки.

Кому нужно переобуваться в первую очередь:

Особое внимание замене шин должны уделить несколько категорий водителей. В первую очередь – новички за рулем . Им не хватает опыта, чтобы почувствовать момент потери управляемости.

"На передний привод лучшую по качеству резину – назад. На шиномонтаже смотрят, какая пара сохранилась лучше. Ту, что лучше – ставим назад. Ведь если будешь тормозить, на худшей резине зад может занести в сторону", — говорят эксперты.

Тяжелые внедорожники и водители, часто ездящие за город, нуждаются в особенно качественной зимней резине.

Автоюрист Александр Швец уточняет: "Если вы ездите на охоту или живете в лесу где-нибудь, и дороги никогда не чистятся, то совсем другие требования к резине".

