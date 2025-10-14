Камери Києва зібрали мільйони штрафів: де водії "ганяють" найчастіше
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
- 990
Ці камери зафіксували десятки тисяч гонщиків та забезпечили рекордні штрафи в дохід держави
Штрафи на мільйони гривень і десятки тисяч зафіксованих порушень — саме стільки "заробили" найактивніші камери автофіксації у столиці за вісім місяців 2025 року. Київські камери знову увійшли до десятки лідерів України за кількістю протоколів, складених за перевищення швидкості та рух смугою громадського транспорту.
Що треба знати
• Найбільше порушень зафіксувала камера на Дніпровській набережній.
• Камера на Братиславській — друга за кількістю штрафів.
• На Чоколівському бульварі водії сплатили майже 9,5 мільйона гривень.
Інформацію про найрезультативніші комплекси фото- і відеофіксації надало Міністерство внутрішніх справ України у відповідь на запит редакції сайту "Телеграф". Дані охоплюють період із 1 січня до 31 серпня 2025 року.
Більше про ініціативу, яка має дисциплінувати водіїв, заступника голови комітету ВР з питань транспорту та інфраструктури Володимира Крейденка читайте у матеріалі: Штрафи та бонуси всім, хто перевищує швидкість: автор нового законопроєкту розповів деталі покарань гонщикам
Найбільше порушників у Києві зафіксувала камера на Дніпровській набережній, біля перехрестя з вулицею Причальною — 57 169 інцидентів. Водії вже сплатили понад 54 тисячі штрафів на суму більш як 10,7 мільйона гривень.
GPS-координати: 50.417382000 30.593149000
На другому місці — прилад на вулиці Братиславській, 18. Його показники ненабагато менші: 53 969 постанов, із яких оплачено понад 51 тисячу на суму 9,96 мільйона гривень.
GPS-координати: 50.478137805 30.617633744
Замкнула трійку лідерів камера на Чоколівському бульварі, 24. Вона зафіксувала 49 629 порушень і принесла бюджету майже 9,5 мільйона гривень.
GPS-координати: 50.431336111 30.455482947
Камери фіксують перевищення швидкості більш ніж на 20 або 50 кілометрів за годину, а також рух і зупинку на смузі для громадського транспорту. За перевищення швидкості понад 50 км/год передбачено штраф у 1700 гривень.
Раніше "Телеграф" писав, яка камера є найбільшим рекордсменом по зібраних штрафах в Україні.