Камери Києва зібрали мільйони штрафів: де водії "ганяють" найчастіше

Ці камери зафіксували десятки тисяч гонщиків та забезпечили рекордні штрафи в дохід держави

Штрафи на мільйони гривень і десятки тисяч зафіксованих порушень — саме стільки "заробили" найактивніші камери автофіксації у столиці за вісім місяців 2025 року. Київські камери знову увійшли до десятки лідерів України за кількістю протоколів, складених за перевищення швидкості та рух смугою громадського транспорту.

Що треба знати

• Найбільше порушень зафіксувала камера на Дніпровській набережній.

• Камера на Братиславській — друга за кількістю штрафів.

• На Чоколівському бульварі водії сплатили майже 9,5 мільйона гривень.

Інформацію про найрезультативніші комплекси фото- і відеофіксації надало Міністерство внутрішніх справ України у відповідь на запит редакції сайту "Телеграф". Дані охоплюють період із 1 січня до 31 серпня 2025 року.

Більше про ініціативу, яка має дисциплінувати водіїв, заступника голови комітету ВР з питань транспорту та інфраструктури Володимира Крейденка читайте у матеріалі: Штрафи та бонуси всім, хто перевищує швидкість: автор нового законопроєкту розповів деталі покарань гонщикам

Найбільше порушників у Києві зафіксувала камера на Дніпровській набережній, біля перехрестя з вулицею Причальною — 57 169 інцидентів. Водії вже сплатили понад 54 тисячі штрафів на суму більш як 10,7 мільйона гривень.

GPS-координати: 50.417382000 30.593149000

На другому місці — прилад на вулиці Братиславській, 18. Його показники ненабагато менші: 53 969 постанов, із яких оплачено понад 51 тисячу на суму 9,96 мільйона гривень.

GPS-координати: 50.478137805 30.617633744

Замкнула трійку лідерів камера на Чоколівському бульварі, 24. Вона зафіксувала 49 629 порушень і принесла бюджету майже 9,5 мільйона гривень.

GPS-координати: 50.431336111 30.455482947

Відповідь МВС на запит "Телеграфу"

Камери фіксують перевищення швидкості більш ніж на 20 або 50 кілометрів за годину, а також рух і зупинку на смузі для громадського транспорту. За перевищення швидкості понад 50 км/год передбачено штраф у 1700 гривень.

Раніше "Телеграф" писав, яка камера є найбільшим рекордсменом по зібраних штрафах в Україні.