Скільки коштує водійське посвідчення в 2025: від 30 до 50 тисяч – вражаючі цифри по регіонах

Отримання посвідчення водія є важливим кроком для багатьох українців. Це складний та необхідний процес, а його вартість варіюється в залежності від вибору автошколи, регіону та інших факторів.

"Телеграф" розповідає про те, скільки в 2025 році коштує отримати посвідчення водія (категорія B — легковики та легкі вантажівки) в Україні.

Старт — теоретичні заняття

Процес отримання прав водія завжди починається з вивчення теорії — це база, без якої вас не підпустять до автомобіля.

Що вивчають на теоретичних заняттях:

правила дорожнього руху;

основи безпеки;

першу медичну допомогу;

технічні аспекти транспортного засобу і так далі.

В Україні існує безліч автошкіл і кожна з них надає різноманітні пакети занять за різну вартість. Для того, щоб зрозуміти, скільки коштуватиме таке навчання у 2025 році, ми проаналізували пропозиції у Києві, Дніпрі, Львові та Одесі.

Скільки коштує навчання теорії водіння

Важливо: всі ціни є усередненими та залежать від кількості занять, яку встановлюють автошколи, додаткові матеріали та послуги. Нижче наведено зріз цін на вже готові пакети послуг.

Київ – ~ 3500 – 8000 гривень.

Приклади пакетів курсів теорії у Києві

Дніпро – ~3000 – 7500 гривень.

Приклади пакетів курсів теорії у Дніпрі

Одеса – ~3000 – 7500 гривень.

Львів – ~ 2000 – 7000 гривень.

Нюанси: очні курси в автошколі зазвичай коштують дорожче, ніж онлайн-заняття. Віртуальні курси стають популярнішими завдяки можливості самостійного розподілу часу та зручності навчання. Для тих, хто хоче заощадити, можна вивчати теорію самостійно. Проте викладачі автошколи можуть суттєво спростити розуміння складних дорожніх ситуацій, а також акцентувати увагу на питаннях, які часто трапляються на іспитах.

Вартість іспиту

Іспит МВС (теорія) 250 грн/спроба (повторні спроби – ті самі гроші).

Практика — найсильніший удар по бюджету

Практичне навчання – це найбільш витратний етап, але й найважливіший на заваді становлення водієм. Водночас він "найрегульованіший", оскільки кількість занять учень найчастіше може вибирати сам (від стандартних необхідних і до "нескінченності"). В середньому для людей, які зовсім не мають жодного досвіду, автошколи радять брати 40 годин (1 заняття 60 хвилин). Тому ми орієнтуватимемося саме на це число.

Вартість одного практичного заняття у Києві — ~ 800 — 1200 гривень.

Вартість одного практичного заняття у Дніпрі – ~ 700 – 1100 гривень.

Вартість одного практичного заняття в Одесі – ~ 600 – 1000 гривень.

Вартість одного практичного заняття у Львові – ~ 700 – 1100 гривень.

Нюанси: вартість заняття в деяких автошколах може змінюватись від типу автомобіля, на якому ви навчатиметеся — з автоматичною коробкою передач або з механічною. Різниця в середньому становить 20-30%, але іноді може досягати 50%.

Різниця вартості практичних уроків

Крім того, слід врахувати додаткові витрати на уроки у вечірній час або у вихідні (5-10% вартості).

Вартість іспиту

Практичний іспит у сервісному центрі МВС — 420 грн.

Додаткові витрати

Медична довідка – 500 – 700 грн.

Фотографії на документи – 100-200 грн.

Навчальні матеріали (підручники, онлайн-ресурси) – 100-500 грн (у деяких пакетах автошкіл входять у вартість).

Видача посвідчення водія — 608 грн (378 грн — бланк, 230 грн — послуга).

Паливний збір (для практичних занять) залежить від автошколи, зазвичай входить у вартість навчання, але в деяких автошколах вартість палива доведеться оплачувати окремо.

Підсумок — вартість прав 2025

Для людини з нульовим досвідом водіння вартість прав категорії B зараз варіюється в районі ~ 30 — 50 тисяч гривень залежно від регіону, автошколи та пакету послуг.

Найдорожче права обійдуться мешканцям столиці — їхній середній чек може знаходитися на рівні 40-50 тисяч, тоді як водії з регіонів заплатять у середньому 30-40 тисяч.

Важливо: левову частку вартості займають практичні заняття (а цього розрахунку ми взяли їх "із запасом" — 40). Для більш досвідчених або людей, які хочуть відновити навички водіння, вартість прав може бути зменшена в 2 — 3 рази.

