Загроза від мобільного? Фахівець пояснив, чи можуть уламки ракети здетонувати через телефон

Під час повітряної тривоги слід перебувати в укритті

Чимало людей вважає, що уламок дрона чи ракети-дрона може вибухнути через мобільний телефон. Тобто гаджет нібито випромінює певні хвилі чи тепло, яке провокує детонацію. Однак насправді таких випадків в мирних районах не було.

Що треба знати:

Телефони не можуть викликати детонацію уламків дронів

Гаджети не "притягують" на себе ракети чи інше озброєння

Про це "Телеграфу" розповів Вадим Дерімов, начальник групи підводного розмінування та спеціальних водолазних робіт у матеріалі "Дрони містять смертельні скиди, а уламки ракет — токсичне паливо: піротехнік ДСНС про найнебезпечніші предмети для українців".

За його словами, на території Київської області випадків, коли уламки дрона вибухали під впливом телефону, не було. Жодного разу мобільний телефон не викликав детонацію. Можливо, десь на сірій зоні (територія, де немає чіткого контролю з боку жодної зі сторін — ред.) або на військових об’єктах таке теоретично можливо, але в мирних районах — це скоріше міф.

Тобто фактично телефони чи інші гаджети не можуть "притягувати" на себе дрони чи викликати їх детонацію. Проте під час російських атак слід дотримуватись правил безпеки і перш за все спускатися в укриття.

