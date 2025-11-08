Угроза от мобильного? Специалист объяснил, могут ли обломки ракеты сдетонировать из-за телефона

Во время воздушной тревоги следует находиться в укрытии

Многие считают, что обломок дрона или ракеты-дрона может взорваться из-за мобильного телефона. То есть гаджет якобы излучает определенные волны или тепло, провоцирующее детонацию. Однако на самом деле таких случаев в мирных районах не было.

Что нужно знать:

Телефоны не могут вызвать детонацию обломков дронов

Гаджеты не "притягивают" на себя ракеты или другое вооружение

Об этом "Телеграфу" рассказал Вадим Деримов, начальник группы подводного разминирования и специальных водолазных работ в материале "Дроны содержат смертельные сбросы, а обломки ракет — токсичное топливо: пиротехник ГСЧС о самых опасных предметах для украинцев".

По его словам, на территории Киевской области случаев, когда обломки дрона взрывались под влиянием телефона, не было. Ни разу мобильный телефон не вызывал детонацию. Возможно, где-то на серой зоне (территория, где нет четкого контроля со стороны ни одной из сторон — ред.) или на военных объектах, такое теоретически возможно, но в мирных районах — это скорее миф.

То есть, фактически телефоны или другие гаджеты не могут "притягивать" на себя дроны или вызвать их детонацию. Однако во время российских атак следует соблюдать правила безопасности и прежде всего спускаться в укрытие.

